Pod lupą farmaceuty: Pharmaceris W – depigmentacyjne serum na przebarwienia

Przebarwienia to ciemniejsze plamy, które pojawiają się na skórze w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania melanocytów – komórek wytwarzających melaninę, która jest barwnikiem skóry. Niekiedy wspomniane komórki występują w nadmiernej ilości, są nadaktywne lub wytwarzają za wiele barwnika. Przebarwienia pojawiają się zwykle w miejscach, które są najbardziej wyeksponowane na słońce. W ich zwalczaniu pomóc mogą niektóre kosmetyki.

Pharmaceris W depigmentacyjne serum na przebarwienia ACIPEEL 3X to kosmetyk przeznaczony dla osób borykających się z przebarwieniami skórnymi. Jego głównym zadaniem jest regulacja kolorytu skóry. Polecany jest również dla osób, które mają piegi, przebarwienia słoneczne i potrądzikowe oraz plamy starcze czy brunatne. Serum stosuje się jedynie na noc. Jest ono hipoalergiczne, dobrze tolerowane nawet przez osoby o cerze wrażliwej. Krem z serii Pharmaceris W nie odbarwia zdrowej skóry. Zobaczmy, co znajduje się w składzie.

Na pierwszym miejscu występuje woda (aqua) co świadczy o jej największej zawartości – stanowi ona podstawę opisywanego kosmetyku. Wśród składników liczną grupę stanowią substancje, których celem jest utrzymanie odpowiedniego nawilżenia skóry. Należy tu wymienić emolienty, takie jak Isononyl Isononanoate oraz Isohexadecane zatrzymujące wodę poprzez tworzenie na skórze okluzyjnego filmu, który zapobiega nadmiernemu parowaniu wody. Dzięki temu kondycjonują one i zmiękczają skórę. Wśród emolientów występuje również C13-14 Isoparaffin, który dodatkowo wygładza i uelastycznia. Jest również zaliczany do substancji zmiękczających.

Ponadto należy wymienić Propylene Glycol oraz Glycerin, które są do hydrofilowymi substancjami nawilżającymi skórę. Dodatkowo posiadają one zdolność do przenikania poprzez warstwę rogową naskórka. Z tego powodu określane są jako promotory przenikania – dzięki swoim właściwościom ułatwiają one transport składników aktywnych występujących w kosmetyku w głąb naskórka. Efektem jest skuteczniejsze działanie kosmetyku.

Serum z serii Pharmaceris W zawiera kompozycję ACIPEEL 3X, która opiera się na połączeniu działania trzech kwasów oraz biologicznie aktywnej witaminy C. Kwas migdałowy (Mandelic Acid) wykazuje działanie złuszczające i regenerujące naskórek. Wnika on w głąb naskórka i zmniejsza produkcję melaniny poprzez hamowanie aktywności enzymu tyrozynazy (aktywuje on powstawanie przebarwień). Dzięki temu ujednolica naturalne rozmieszczenie barwnika w naskórku. Kwas cytrynowy (Citric Acid) odpowiada za efekt depigmentacyjny – rozjaśnia powierzchnię skóry i wyrównuje jej koloryt. Natomiast kwas salicylowy (Salicylic Acid) poprzez złuszczenie martwej warstwy rogowej naskórka oraz regulowanie odnowy komórek skóry, zmniejsza widoczność zmian barwnikowych.

Wspomniana biologicznie aktywna witamina C (Ascorbyl Tetraisopalmitate) działa podobnie jak kwas migdałowy – hamuje aktywność tyrozynazy. Ponadto rozjaśnia ona powierzchnię skóry oraz zmniejsza szkodliwe działanie promieniowania UV. Hamuje tym samym procesy starzenia się skóry. Kolejny składnik – Niacinamide – odpowiada za wyrównanie kolorytu skóry, zmniejsza zmarszczki i wykazuje szereg innych właściwości poprawiających kondycję cery. Może również regulować aktywność gruczołów łojowych. Wykorzystana substancja Nylon-12 wykazuje właściwości matujące.

Pozostałe składniki zostały wykorzystane w celu otrzymania odpowiedniej formy kosmetyku. Tromethamine ma za zadanie uregulowanie pH kremu, tak aby było ono odpowiednie dla skóry i jest określana jako substancja o niskim poziomie ryzyka dla człowieka. Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer oraz Laureth-7 zalicza się do emulgatorów, których zadaniem jest powstanie emulsji. Ponadto Polysorbate 80 pomaga w uzyskaniu emulsji, ale ułatwia także rozpuszczanie substancji w rozpuszczalnikach, w których normalnie nie byłoby to możliwe. Polyacrylamide jest substancją wiążącą, Dextrin zaliczana jest to substancji przeciwzbrylających, natomiast Polydextrose to składnik utrzymujący wilgoć. W celu regulacji lepkości kosmetyku zastosowano Amylopectin. W opisywanym serum zastosowano Ethylhexylglycerin – naturalny konserwant, który wspomaga działanie pozostałych konserwantów występujących w składzie (tj. Phenoxyethanol).

Podsumowując – opisywane serum depigmentacyjne Pharmaceris W zawiera szereg bardzo dobrych składników, które powinny pomóc w problemach z przebarwieniami skóry. Krem dobrze się aplikuje, jest bezzapachowy i nie ma koloru. Konsystencja serum jest trochę lepka i nieznacznie przysycha na skórze. Nieco dyskomfortowy jest proces złuszczania skóry, która pod wpływem kosmetyku może sprawiać wrażenie powstawania „skorupy”. Niekiedy trzeba zrobić krótką przerwę w stosowaniu (np. 2 dni), ale trzeba pamiętać, aby krem stosować regularnie. Osobiście, ja nie zauważyłem znacznej poprawy po stosowaniu produktu Dr Ireny Eris, jednak może moja skóra była po prostu „oporna” na jego działanie. Co użytkownik, to opinia – spotkałem się bowiem z pozytywnymi ocenami po zastosowaniu serum Pharmaceris W. Z tego też względu polecam, aby samemu przekonać się o skuteczności kremu. Warto, ponieważ skład jest naprawdę bogaty i dobrze przemyślany. Cena jest do zaakceptowania, a krem zazwyczaj stosuje się miejscowo, dlatego też starcza on na stosunkowo długi okres czasu.

Opakowanie: pojemnik z tworzywa sztucznego z wygodnym aplikatorem (pompka)

Pojemność: 30 ml

Cena: 32 – 36 PLN

Ocena farmaceuty: 7.5/10.0

Skład:

Aqua (Water), Isononyl Isononanoate, Propylene Glycol, Glycerin, Tromethamine, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Mandelic Acid, Isohexadecane, Polyacrylamide, Citric Acid, C13-14 Isoparaffin, Salicylic Acid, Nylon-12, Polysorbate 80, Laureth-7, Dextrin Polydextrose, Amylopectin, Ethylhexylglycerin, Niacinamide, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Phenoxyethanol, Parfum (Fragrance).