Pod lupą farmaceuty: Men’s Lab żel pod oczy

Ciągłe życie w biegu, długie godziny spędzane przed komputerem lub ekranem telefonu, mało snu – brzmi znajomo? Dla wielu mężczyzn to chleb powszedni. I niestety, to wszystko odbija się na naszym wyglądzie, a pierwsze i najbardziej widoczne objawy przemęczenia widać na twarzy, a zwłaszcza pod oczami. Wtedy właśnie sięgamy po kremy i żele pod oczy.

Jednym z produktów przeznaczonych do walki z oznakami zmęczenia pod oczami jest żel rewitalizujący Men’s Lab. Na opakowaniu możemy przeczytać, że wspomniany produkt pomaga zredukować widoczne cienie i opuchnięcie wokół oczu, a także niweluje symptomy zmęczenia. Sprawdźmy, czy znajdziemy w składzie substancje, które mogą nam pomóc.

Pierwszy, występujący w największej ilości składnik, to woda (Aqua), która stanowi bazę dla opisywanego żelu. W składzie znajdziemy także glicerynę (Glycerin), która zaliczana jest do hydrofilowych substancji nawilżających i jest odpowiedzialna za utrzymanie prawidłowego nawilżenia skóry. Ponadto przenika ona przez warstwę rogową naskórka i ułatwia wnikanie pozostałych ingredientów w głąb naskórka. Wykorzystany Peg-40 Hydrogenated Castor Oil to substancja odtłuszczająca, która ma za zadanie usuwanie zanieczyszczeń tłuszczowych z powierzchni skóry, natomiast Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer to substancja filmotwórcza.

Wśród składników znajdziemy PPG-26-Buteth-26, który odpowiada za zmniejszenie łuszczenia się skóry i poprawę jej elastyczności. Dodatkowo wykazuje wpływ na konsystencję kosmetyku. Ostatnią substancją, która wykazuje oddziaływanie na cerę, to wyciąg z chlorelli zwyczajnej (Chlorella Vulgaris Extract). Składnik ten działa ochronnie, regenerująco i ujędrniająco, silnie nawilża i stymuluje skórę. Jest zaliczany do silnych antyoksydantów, przeciwdziała cieniom i obrzękom wokół oczu. Uważany jest za bogate źródło karotenoidów, które chronią skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania UV.

Żel rewitalizujący Men’s Lab jest bogaty… w substancje konserwujące. Ich zadaniem jest uniemożliwienie rozwoju oraz przetrwania mikroorganizmów w trakcie przechowywania kosmetyku. Chronią one także przed wprowadzeniem bakterii podczas stosowania żelu, np. podczas nabierania go palcem. Wśród konserwantów znajdziemy DMDM Hydantoin, Phenoxyethanol oraz parabeny (Methylparaben i Propylaraben). Pomimo, że wykorzystane parabeny są dopuszczone w ograniczonym stężeniu i należą do najlepiej przebadanych konserwantów, obecnie odchodzi się od stosowania ich w produkcji kosmetyków. I zwykle stara się wybierać produkty bez parabenów.

Pozostałe składniki wykorzystano w celu uzyskania odpowiedniej formy kosmetyku. Przykładowo Triethanolamine to regulator pH, który jest stosowany w celu uzyskania odpowiedniego odczynu kosmetyku. Jest dozwolony jedynie w ograniczonym stężeniu. Guma ksantanowa (Xanthan Gum) pełni rolę zagęstnika, natomiast pozostałe składniki – Linalool, Limonene, Butylphenyl Methylpropional oraz Hexyl Cinnamal odpowiedzialne są za kompozycję zapachową, którą charakteryzuje się opisywany produkt.

Podsumowując – skład żelu rewitalizującego pod oczy Men’s Lab nie jest zachwycający. Nie znajdujemy tu zbyt wielu substancji, które mogłyby w znacznym stopniu pomóc na zmęczone i podpuchnięte oczy. Wykorzystane składniki nie występują w dużych ilościach (bazując na kolejności wymienionych substancji w składzie). Użytkowanie żelu również pozostawia wiele do życzenia – po nałożeniu zbyt dużej ilości kosmetyku, pozostaje on na skórze, nie wchłania się i można odnieść wrażenie, że na twarzy pozostaje „przeźroczysta galaretka”. Sprawia to uczucie dyskomfortu. Również znaczna ilość konserwantów, w tym parabenów, nie przemawia na korzyść żelu. Kosmetyk Men’s Lab można przetestować, aczkolwiek osobiście go nie polecam – zarówno ze względu na skład, jak i na komfort użytkowania. Myślę, że warto poszukać po prostu czegoś lepszego.

Opakowanie: tuba z tworzywa sztucznego

Pojemność: 30 ml

Cena: 15 – 20 PLN

Ocena farmaceuty: 4.0/10.0

Skład:

Aqua, Glycerin, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethanolamine, Phenoxyethanol, PPG-26-Buteth-26, DMDM Hydantoin, Xanthan Gum, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Parfum, Methylparaben, Chlorella Vulgaris Extract, Propylparaben, Linalool, Limonene, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal.