Zostań nauczycielem na Wyspach: krok po kroku

Chciałbyś ubiegać się o pracę nauczyciela w Wielkiej Brytanii, ale nie wiesz od czego zacząć? Oto kilka przydatnych wskazówek jak poradzić sobie z angielską biurokracją.

Wysokie zarobki, a chętnych brak

Niewykwalifikowana kadra w brytyjskich szkołach to norma – alarmują największe londyńskie gazety i dodają, że jeśli sytuacja się nie zmieni, system edukacji na Wyspach popadnie w poważny kryzys. Wykształconych i doświadczonych nauczycieli w Wielkiej Brytanii jest wciąż za mało nawet pomimo stosunkowo wysokich zarobków:

Stanowisko Płace w Wielkiej Brytanii (poza Londynem) Płace w centrum Londynu Dyrektor lub wicedyrektor szkoły (Leadership group) 3100-8750 GBP/miesiąc 3700-9300 GBP/miesiąc Nauczyciel wyróżniony (Advanced skills teachers) 3100-4700 GBP/miesiąc 3700-5300 GBP/miesiąc Nauczyciel zasłużony (Post-threshold pay scale) 2800-3000 GBP/miesiąc 3450-3750 GBP/miesiąc Od stażysty do nauczyciela kontraktowego (Main pay scale) 1800-2600 GBP/miesiąc 2250-3000 GBP/miesiąc Nauczyciel niewykwalifikowany (Unqualified Teacher) 1300-2000 GBP/miesiąc 1600-2400 GBP/miesiąc

Warto podkreślić, że przedstawiony powyżej schemat znacznie różni się od polskich stopni zawodowych nauczycieli: stażystów, kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych. Brytyjska hierarchia szkolna opiera się przede wszystkim na zróżnicowaniu płac, niekoniecznie nadając dodatkowe tytuły (zastosowane w tym artykule stanowiska są podane wyłącznie w celach opisowych i nie spełniają takiej roli, jak w Polsce).

Brytyjczycy formalnie nie weryfikują poziomu znajomości języka angielskiego, więc wszelkie certyfikaty są zbędne. Dyrektorzy szkół zakładają a priori, że kandydaci na posadę nauczyciela posługują się językiem angielskim jak ojczystym (native speaker lub poziom C2). Komunikatywna znajomość języka niestety nie wystarczy. Nauczyciel może jednak sobie pozwolić na obco brzmiący (np. polski) akcent czy też drobne ograniczenia w zasobie słownictwa, ale nie wolno mu popełniać błędów gramatycznych. Jest to szczególnie istotne w przypadku szkół podstawowych, gdzie nauczanie początkowe zawiera w sobie m.in. szkolenie umiejętności czytania i pisania (ang. literacy). W gimnazjach i liceach nauczyciel skupia się już tylko na wybranym przedmiocie, ale i w tym przypadku poprawność gramatyczna jest nieodzowna.

Wykształcenie i certyfikat QTS

Rozwiązaniem dla angielskich problemów może być masowe zatrudnienie wykwalifikowanych nauczycieli znad Wisły. Przeszkody jednak są dwie: brytyjska biurokracja podczas naboru pracowników oraz polska niewiedza względem tamtejszych wymogów rekrutacji. Jednym z pierwszych, mile widzianych warunków jest posiadanie podstawowych kwalifikacji nauczycielskich. I choć Brytyjczycy podchodzą sceptycznie do wszelkich zagranicznych dyplomów i certyfikatów, wykształcenie zdobyte na polskich uczelniach jest uznawane. Należy przy tym pamiętać o zaopatrzeniu się w anglojęzyczny odpis dyplomu bądź jego tłumaczenie przysięgłe.

Osoby, które ukończyły szkolenie pedagogiczne lub z zakresu metodyki nauczania powinny ubiegać się o Status Nauczyciela Wykwalifikowanego (Qualified Teacher Status). Na terenie Anglii do 31 marca 2012 roku był on przyznawany przez General Teaching Council for England (GTC for England), jednak w wyniku likwidacji tej instytucji jej obowiązki przejęła Agencja ds. Nauczania (Teaching Agency) w Departamencie Edukacji (strona internetowa: http://www.education.gov.uk/get-into-teaching/faqs/becoming-a-teacher/qualified-teacher-status.aspx). Oddziały GTC nadal funkcjonują w Walii (http://www.gtcw.org.uk/), Szkocji (http://www.gtcs.org.uk/) i Irlandii Północnej (http://www.gtcni.org.uk/).

Niezależnie od oddziału, wypełniony wniosek o przyznanie statusu QTS należy wysłać pocztą tradycyjną. Na rejestrację i list zwrotny z certyfikatem QTS czeka się zazwyczaj kilka miesięcy. Do aplikacji trzeba dołączyć kserokopie dowodu osobistego, dyplomów i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia pedagogicznego. Powinno się też zadbać o tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów. Warto zaznaczyć, że jeśli blok pedagogiczny lub metodyczny był elementem programu studiów, np. na kierunku filologicznym, należy zwrócić się z prośbą do uczelni o wydanie właściwego zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach w zakresie nauczania z wyszczególnieniem nazw przedmiotów i podaniem liczby godzin.

Dyplom PGCE oraz staż pracy

Pomimo faktu, że bloki pedagogiczne na polskich uczelniach zazwyczaj obejmują nieporównywalnie większą liczbę godzin niż szkolenia brytyjskie, oba osiągnięcia są traktowane na równi. Stąd też często, bez względu na ukończenie kilkuletniego szkolenia metodycznego w Polsce, od wszystkich kandydatów wymagana jest edukacja podyplomowa z zakresu nauczania (ang. PGCE, Postgraduate Certificate in Education). Mowa o rocznym studium (zakończonym certyfikatem) lub dwuletnich studiach (zakończonych dyplomem). W przypadku uprzedniego ukończenia bloku pedagogicznego, warto podjąć specjalistyczny PGCE, np. w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prywatne szkoły często decydują się jednak na przyjęcie nauczycieli bez studiów podyplomowych i finansują ich przeszkolenie (w Wielkiej Brytanii roczny koszt to ok. 15000 GBP).

Odnośnie kryterium stażu pracy, jednym z warunków przyjęcia jest wcześniejsze doświadczenie zawodowe w brytyjskiej szkole – np. jako asystent nauczyciela. Staż zdobyty w placówkach poza granicami kraju jest zazwyczaj postrzegany jako drugorzędny, a czasem w ogóle nie jest brany pod uwagę. Należy przy tym zaznaczyć, że prywatne brytyjskie placówki są jednak dalece bardziej liberalne w procesie rekrutacji niż te państwowe. Podczas gdy pierwsze z nich są otwarte na obcokrajowców, szkoły publiczne faworyzują Brytyjczyków i zwykle nie robią odstępstw od ustalonych odgórnie reguł.

Inne formalności

Aby ubiegać się o pracę w brytyjskiej szkole nie wystarczy, tak jak w Polsce, wysłać listu motywacyjnego i CV. Niestety, Brytyjczycy nie szanują czasu swoich przyszłych pracowników i każdorazowo wymagają wypełnienia formularza aplikacyjnego, dedykowanego wyłącznie dla konkretnej szkoły. Uzupełnienie wielostronicowej aplikacji zajmuje około czterech godzin. Co prawda niektóre hrabstwa starają się ujednolicić formularze, ale w praktyce skutkuje to i tak niewielkimi sukcesami. Mimo to warto ubiegać się o pracę w jednym, wybranym hrabstwie, gdyż zwiększa to prawdopodobieństwo trafienia na takie same lub przynajmniej podobne ankiety aplikacyjne.

Najlepsi kandydaci są zapraszani na rozmowy kwalifikacyjne. Trzeba być wówczas przygotowanym na wszelkie niespodzianki, takie jak: obowiązkowe wysłuchanie prelekcji o historii szkoły, zwiedzanie gmachu czy przeprowadzenie lekcji próbnej. Na wszelki wypadek warto zarezerwować na takie spotkanie ok. 4 godziny. Jeśli szkoła będzie zainteresowana danym nauczycielem, poprosi go o przedstawienie zaświadczenia o niekaralności (ang. Criminal Records Bureau check, CRB). Za dokument w wersji rozszerzonej (bo tylko taka jest akceptowana) płaci się 36 GBP.

Czy pomoże doktorat?

Niestety, osoby z tytułem doktora nie mogą liczyć na ulgowe traktowanie. Jak się okazuje, Brytyjczycy niechętnie zatrudniają Polaków z tytułem PhD. Po pierwsze dlatego, że większość kadry, włącznie z dyrektorami szkół, posiada tytuły licencjata (ang. BA). Po drugie, osoba z tytułem doktora musiałaby otrzymać wyższą pensję, na co szkół po prostu nie stać. Rząd Davida Camerona jest publicznie krytykowany za „uczenie tanim kosztem”, jednak niższe honoraria dla gorzej wykształconych nauczycieli pozwalają na załatanie dziury budżetowej.

Pomimo wielu problemów z biurokracją, podjęcie pracy nauczyciela w Wielkiej Brytanii opłaca się i to nie tylko ze względu na lepsze niż w Polsce płace. Wyspy wciąż są postrzegane za granicą jako kraj o wysokich standardach nauczania. Wreszcie, zdobycie stażu pracy w brytyjskiej szkole otwiera drzwi wielu innych, prestiżowych placówek na świecie. Zdecydowanie warto więc poświęcić czas na wypełnianie formularzy aplikacyjnych, bo w dzisiejszych czasach kryzysu lepsza oferta pracy może się nie trafić.

