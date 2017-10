Wymiana oleju i filtrów – o czym warto wiedzieć

Olej zapewnia silnikowi samochodu prawidłową pracę, zmniejsza tarcie jego elementów konstrukcyjnych i chroni go przed korozją. Filtr oleju zapobiega natomiast przedostawaniu się do silnika zanieszczyszczeń. Zarówno olej, jak i filtr co pewien czas należy wymieniać.

Jaki olej silnikowy i filtr oleju wybrać

Informację o tym, jaki olej będzie odpowiedni dla twojego samochodu, znajdziesz w książce serwisowej samochodu. Jeśli masz używany samochód, do którego nie dołączono instrukcji, przy zakupie oleju skonsultuj się z mechanikiem samochodowym. Razem z wymianą oleju konieczna jest na ogół wymiana filtra oleju. Informacje o właściwym dla danego modelu samochodu filtrze także znajdują się w książce serwisowej.

Cena filtra oleju zależy od marki samochodu i waha się w granicach 25-80 zł. Ceny olejów silnikowych zależą od ich parametrów oraz przeznaczenia i zazwyczaj mieszczą się w granicy 100-200 zł za 5 litrowy kanister. Warto zachować opakowanie po oleju silnikowym i pewną jego ilość w środku na wypadek, gdyby konieczne było uzupełnienie.

Jak często należy wymieniać i uzupełniać olej silnikowy

Olej należy wymieniać po przejechaniu 10-15 tysięcy kilometrów lub raz w roku. Co pewien czas warto też dokonać kontroli poziomu oleju silnikowego, nawet jeśli na desce rozdzielczej samochodu nie zapaliła się jeszcze kontrolka sygnalizująca zbyt niską ilość oleju. Jeśli miarka będzie wskazywała, że poziom oleju silnikowego jest zbyt niski, należy niezwłocznie go uzupełnić.

Ile kosztuje wymiana oleju silnikowego i filtra

Wymiana filtra oraz samego oleju to dla kierowcy stosunkowo niewielki koszt. Wymiana oleju silnikowego kosztuje ok. 20 zł, a wymiana filtra od 17 do 20 zł. Po doliczeniu ceny oleju silnikowego oraz filtra cena usługi wyniesie ok. 150 zł.

Regularne wymienianie oleju oraz filtra i stosowanie produktów wysokiej jakości przedłuży żywotność silnika i umożliwi mu optymalną pracę.