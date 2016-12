Tak było! Biografie polsko-niemieckie

W I kwartale 2017 roku ukaże się już druga książka, zawierająca tym razem 30 polsko-niemieckich biografii oraz 10 artykułów naukowych, będących próbą oceny fenomenu polsko-niemieckiego pojednania po drugiej wojnie światowej.

Książka, której wydawcą jest Akademia Humanistyczna, przy współpracy niemieckiego stowarzyszenia Wschód-Zachód (ost-west-forum Gut Gödelitz) ukaże się, podobnie jak cz. I „Historia pamięcią pisana”, w dwu językach: polskim i niemieckim. Będzie to już trzecia książka (po „Polska między Niemcami a Rosją” i „Historia pamięcią pisana”) powstająca z inicjatywy Międzywydziałowego Centrum Badań Niemcoznawczych AH.

Wszystkie (absolutnie wszystkie!) zawarte w niej teksty są wyjątkowym przekazem historycznych faktów, bez zrozumienia których dzisiejsze pojednanie z Niemcami byłoby niemożliwe.

Teksty w książce ułożone zostaną alfabetycznie, a ich autorzy – to ludzie bardzo różnych zawodów (nie tylko naukowcy). To także „mieszanka” pokoleń. Zwierzenia poszczególnych osób są autentyczne i szczere i zostały podpisane prawdziwym imieniem i nazwiskiem. Są dokumentem historii, czasów nie tylko wojny, ale i przemian, które nastąpiły zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Są dokumentem wiedzy o ludziach, którzy doznali skutków najtragiczniejszej z wojen. Są jednocześnie głosem w budowaniu wzajemnych relacji opartych na tolerancji, demokracji i prawach człowieka. Relacji, które łamią stereotypy.

Wśród autorów, obok zwykłych ludzi, próbę oceny współczesnych stosunków polsko-niemieckich podejmują, m.in. profesorowie: Adam Koseski (rektor AH), Janusz Szczepański (historyk), Jerzy Jaskiernia (politolog), a ze strony niemieckiej: Peter Brandt (syn Willy Brandta), Jan Christ (pisarz), Roman Schaffner (urzędnik). Redaktorami tomu są: Karol Czejarek i Tomasz G Pszczółkowski we współpracy z Axelem Schmidtem-Gödelitz.

Książka jest historią ludzi, którzy wojnę przeżyli lub urodzili się już po jej zakończeniu i byli świadkami dziejowych przemian: „od wrogości do normalności” pomiędzy Polską a Niemcami i którzy bez wahania stanęli na „moście” pojednania i współpracy.

Publikacja składać się będzie ze wstępu (w formie artykułów), biografii, ocen, oraz działów „Varia” i „O autorach”. Będzie niewątpliwie ważnym źródłem wiedzy dla dalszych badań nad losami ludzi i ich przeżyciami. Liczyć będzie ponad 900 stron.

***

Idea wspólnych konferencji z udziałem Polaków i Niemców zrodziła się w niemieckim stowarzyszeniu „ostwest-form Gut Gödelitz” w roku 2011. Ze strony polskiej została wsparta przez Międzywydziałowe Centrum Badań Niemcoznawczych Akademii Humanistycznej, które ze wspomnianym „Stowarzyszeniem Wschód-Zachód” aktywnie od wielu lat współpracuje.

Idea systematycznych spotkań „biograficznych” (odbyły się już trzy i będą kontynuowane) polega na tym, że zarówno Polacy jak i Niemcy opowiadają historie swojego życia, które świadczą o tym, że mogą one stanowić ważny element w budowaniu właściwych relacji między Polakami a Niemcami, pod umownym hasłem: „od wrogości do normalności”. Choć Polacy nigdy nie zapomną o:

– napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę w roku 1939, która de facto zapoczątkowała II wojnę światową,

– brutalnej eksterminacji narodu polskiego (nie tylko żydowskiego) w latach 1939-1945,

– okupacji Polski, która na mocy rozkazu Hitlera została przekształcona w Generalną Gubernię i miała być

„zrównana z ziemią”,

– dokonaniu (na podstawie tajnego Paktu „Ribbentrop – Mołotow”) de facto IV rozbioru Polski i straszliwych gwałtów na ludności cywilnej w latach 1939-1945,

– założeniu obozu zagłady w Auschwitz i w innych miejscach na terenie Polski,

– totalnym zniszczeniu Warszawy, wypędzeniu jej mieszkańców z miasta i wywiezieniu do obozów koncentracyjnych i obozów pracy przymusowej (po upadku Powstania Warszawskiego).

To wyliczanie mogłoby oczywiście trwać dłużej, ale przecież nie o to chodzi. Chcemy sobie udowodnić nawzajem (poprzez biografie), że dojście do dzisiejszej „normalności” we wzajemnych stosunkach jest i było możliwe. Gdyż: Niemcy to dziś zupełnie inny kraj niż przed 65 laty, to przede wszystkim modelowa demokracja rzetelnie budowana od podstaw; są dzisiaj nie tylko naszym największym partnerem handlowym, ale państwem, które bardzo aktywnie popierało starania Polski o uzyskanie członkostwa w UE i przyczyniło się do przyznania jej budżetu na lata 2006 – 13 i 2014 – 2020, dzięki czemu Polska nie tylko

odrobiła dystans cywilizacyjny, ale jest dziś państwem aspirującym w niedalekiej przyszłości do krajów „G 20”. Najważniejsze jednak jest to, że udało się:

– przełamać wiekowe uprzedzenia między Niemcami a Polakami,

– rozwinąć współczesną dynamikę partnerskich kontaktów, zwłaszcza gospodarczych (ale nie tylko),

– doprowadzić do „normalności” wzajemne relacje, zwłaszcza młodego pokolenia, nie obciążonego już „przeszłością”. Ponieważ jednak daleko jeszcze do stanu „idealnego”– ten pozytywny proces musi być kontynuowany! To także ta idea legła u podstaw spotkań „biograficznych”.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z poszczególnymi biografiami (i wyrażenia swych opinii na ich temat) i czy w ogóle ma sens kontynuowanie zarówno seminariów, jak i dalszych publikacji ich efektów.

Mnie osobiście wydaje się, że tak, ponieważ:

– pojednanie Niemców i Polaków jest ważne dla pokoju w Europie i na świecie

– podpisany w roku 1991 „Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami” jest tylko podstawą do budowania jak najlepszych relacji między obydwoma państwami i narodami, jednak „stereotypy” nadal czynią „podziały”, a są groźne, gdyż nie potrzebują żadnego udowodnienia. Tym ważniejsza jest ta książka, ponieważ jej autentyzm i szczerość firmują ludzie swoim imieniem i nazwiskiem.