Sprawdź, jaki masz styl uczenia się! Rozwiąż test:

Poznaj swój styl uczenia się i wykorzystaj swoje mocne strony

<test opracowany we współpracy z mgr Moniką Rogalińską>

Każdy człowiek poznaje świat i zapamiętuje informacje w nieco inny sposób. Mimo że wszyscy posiadają pozornie takie same zmysły i umysł, podczas przyswajania nowej wiedzy niebagatelną rolę odgrywają indywidualne preferencje. To one decydują, czy lepiej zapamiętujemy obraz, dźwięk czy też elementy ruchowe. Kluczem do sukcesu jest poznanie tychże preferencji, a następnie dobór odpowiednich metod nauki. Te ostatnie sprawią, że zapamiętywanie długich list słówek stanie się o wiele prostsze i przyjemniejsze. Pierwsze, co powinieneś zrobić, to wypełnić poniższy test i odkryć, który styl uczenia się pozwala ci na szybsze i skuteczniejsze poznawanie języka. Wystarczy, że odpowiesz na 15 poniższych pytań. Swoje odpowiedzi zanotuj na kartce, gdyż będą Ci potrzebne przy podliczaniu punktów.

1. Chciałbyś nauczyć się zmieniać koło w samochodzie. Postanawiasz:

a) Zapytać kogoś jak to zrobić.

b) Zaobserwować jak robią to inni.

c) Zmienić koło bez niczyjej pomocy, okazjonalnie spoglądając w instrukcję, jeśli jest taka potrzeba.

2. Jedziesz na wakacje do miejscowości, w której jeszcze nie byłeś. Masz problem ze znalezieniem drogi do hotelu. Co robisz?

a) Pytasz napotkanych ludzi o wskazówki.

b) Przeglądasz mapę i sam próbujesz odnaleźć drogę.

c) Jedziesz przed siebie i liczysz na to, że kierując się punktami orientacyjnymi z czasem sam odnajdziesz hotel.

3. Musisz zapamiętać długą listę informacji. Co robisz?

a) Czytasz je na głos.

b) Patrzysz w kartkę, zakreślając ważniejsze rzeczy.

c) Przepisujesz listę kilka razy, aby lepiej ją zapamiętać.

4. Co sprawiłoby Ci mniej problemu?

a) Nauczenie się wiersza na pamięć.

b) Naszkicowanie planu swojego wymarzonego domu.

c) Wykonanie projektu domu z tektury.

5. Kiedy uczestniczysz w zajęciach językowych, wolisz:

a) Słuchać lektora.

b) Patrzeć na nauczyciela omawiającego dane zagadnienie.

c) Robić zadanie, które lektor właśnie omawia.

6. Co najbardziej przypomina ci o mile spędzonych chwilach?

a) Muzyka, której wtedy słuchałeś.

b) Zdjęcia.

c) Przedmioty, które kojarzą ci się z danymi momentami.

7. Gdyby ktoś chciał zwrócić na siebie twoją uwagę, co powinien zrobić?

a) Zawołać cię.

b) Pomachać ci.

c) Poklepać cię po ramieniu.

8. Gdzie najchętniej spędziłbyś czas?

a) Na koncercie.

b) W galerii sztuki.

c) Na warsztatach ucząc się robić rzeźbę.

9. Co najchętniej porabiasz w wolnych chwilach?

a) Słuchasz muzyki.

b) Oglądasz film.

c) Idziesz na zakupy.

10. Planujesz wyjechać za granicę i pragniesz zdobyć więcej informacji o miejscu, które zamierzasz odwiedzić. Co robisz?

a) Słuchasz rad ludzi, którzy już tam byli

b) Oglądasz ilustracje i czytasz książki na temat tego miejsca.

c) Nie bacząc na nic wsiadasz do samolotu i dowiadujesz się wszystkiego po dotarciu na miejsce.

11. Decydujesz się na kupno motoru. Co robisz, aby być zadowolonym ze swojego zakupu?

a) Pytasz sprzedawcę o dane techniczne motoru, który według niego jest godny uwagi.

b) Sam przeglądasz katalogi i dostępne modele.

c) Prosisz w salonie o jazdę próbną na maszynie, która ci się najbardziej podoba.

12. Dzwonisz do znajomych. Podczas wpisywania numeru telefonu:

a) Wymawiasz kolejne cyfry na głos.

b) Uważnie patrzysz na klawisze, które po kolei wciskasz.

c) Wybierasz przyciski kierując się ich pozycją na klawiaturze.

13. Gdybyś miał się nauczyć słów piosenki, co byś zrobił?

a) Słuchał uważnie płyty CD.

b) Czytał tekst.

c) Próbował od razu śpiewać, nawet, gdybyś robił błędy.

14. Kiedy tłumaczysz dane zagadnienie innym:

a) Mówisz wyraźnie, żeby wszyscy Cię zrozumieli.

b) Rysujesz obrazki i diagramy.

c) Używasz gestów i min, aby najlepiej przekazać słuchaczom, co masz na myśli.

15. Co najlepiej zapamiętujesz po obejrzeniu filmu?

a) Imiona bohaterów i nazwy miejscowości.

b) Twarze, stroje, krajobraz.

c) Akcję.

WYNIKI

Teraz policz, która odpowiedź powtarzała się najczęściej: A, B czy C.

Jeśli A – twój styl uczenia się to SŁUCHANIE – Jesteś SŁUCHOWCEM

Jeśli B – twój styl uczenia się to PATRZENIE – Jesteś WZROKOWCEM

Jeśli C – twój styl uczenia się to ROBIENIE – Jesteś KINESTETYKIEM

UWAGA! Każdy z nas używa wszystkich stylów uczenia się, ale zazwyczaj tylko jeden z nich jest dominujący. Niezwykle ważne jest, aby go zidentyfikować i wykorzystać do szybszej i skuteczniejszej nauki.