Skąd się wziął Donald Trump

Donald Trump jest pochodzenia niemiecko-szkockiego. Jego dziadek przybył do Stanów Zjednoczonych z Niemiec, w 1885 r. Matka jest Szkotką. Urodził się 14 czerwca 1946 r. w nowojorskiej dzielnicy Queens. Rodzice wysłali 13-letniego syna do szkoły wojskowej, gdzie dosłużył się stopnia kapitana. Do dziś chwali się, że przeszedł więcej szkolenia wojskowego aniżeli zawodowi żołnierze. Będąc później na studiach uniknął służby wojskowej. Pytany, dlaczego nie służył w wojsku, Trump odpowiada, że zawdzięcza to wylosowaniu wysokiego numeru, dzięki czemu ominął komisję poborową.

Już w czasie studiów w University of Pennsylvania, w czasie wakacji pracował w firmie budowlanej ojca, a po ukończeniu studiów podjął tam stałą pracę. Ojciec przekazywał mu coraz więcej zadań w zarządzaniu firmą. Donald Trump budował wiele obiektów nie tylko w Nowym Jorku, ale także w innych stanach, a następnie także w innych krajach.

Trump lubi się przedstawiać, jako człowiek sukcesu. Zawsze jest pewny siebie i nie okazuje słabości. Tymczasem badania przeprowadzone przez zespól śledczy „New York Times” wykazały, że jego przedsiębiorstwa w 2016 r. były zadłużone na sumę przynajmniej 650 mln dolarów.

Znak firmowy „Trump” stopniowo uzyskał taki status, że Donald Trump pozwalał odpłatnie używać tej nazwy. Tak było m.in. w przypadku budynku w Istambule, gdzie turecki właściciel miał budynek pod nazwą Trump Towers Istanbul. Udzielił również licencji swojemu zięciowi Jared Kushnerowi na używanie nazwiska Trump na jego budynkach.

Biznes Trumpa to nie tylko budownictwo. Jest on właścicielem 18 boisk golfowych w USA i na świecie, które w 2015 r. przyniosły mu dochód w wysokości 382 mln dolarów. Pierwszy swój klub golfowy otworzył w West Palm Beach na Florydzie, w 1999 r. Inwestuje również w sport. Między innymi w 1983 r. kupił drużynę futbolu amerykańskiego New Jersey z Michaelem Spinksem. Był również doradcą finansowym boksera Tysona.

Trump był od 1996 r. współwłaścicielem konkursów na Miss Universe, Miss USA i Miss Teen USA. W 2015 r. sieć telewizyjna NBC i Univision zerwała z nim umowę na organizację konkursu na Miss Universe, po tym jak Trump krytycznie i obraźliwie wyraził się o nielegalnych imigrantach meksykańskich w USA. Trump wytoczył proces przeciw Univision, żądając odszkodowania 500 mln dolarów za zerwanie umowy. Porozumienie w tej sprawie zostało zawarte w lutym 2016 r., ale nie ujawniono jego szczegółów. 28 czerwca 2015 r. Trump zrezygnował ze swojego popularnego programu telewizyjnego „The Apprentice”, ponieważ ubiegał się w wyborach o prezydenturę.

Trump próbował zarobić na wyższej uczelni. W 2005 r. założył Trump University, który funkcjonował do 2010 r. Uczelnia obiecywała absolwentom dobrą i wysoko płatną pracę. Czesne wahało się od 1500 dolarów do 35 000 dolarów. Wkrótce okazało się, że poziom wykładowców na tej uczelni jest bardzo niski, a absolwenci mają trudności ze znalezieniem pracy. Wytoczyli więc proces i sędzia Gonzalo P. Curiel przyznał im rację. Trump ostro skrytykował sędziego, że jest nieobiektywny z racji swojego meksykańskiego pochodzenia. Wkrótce po zwycięskich wyborach prezydenckich Trump jednak zgodził się zapłacić studentom tej uczelni odszkodowanie w ogólnej wysokości 25 mln dolarów.

Fundacja pod nazwą Donald J. Trump Foundation powstała w 1988 r. z myślą niesienia pomocy osobom poszkodowanym na zdrowiu i sportowcom, głównie o konserwatywnych poglądach. Prokurator stanu Nowy Jork zakazał działalności Fundacji ponieważ narusza ona prawa obowiązujące w stanie Nowy Jork. W 1989 r. Trump po raz pierwszy znalazł się na liście miliarderów periodyku „Forbes”.

Donald Trump ma bogaty życiorys. Występował w 12 filmach, 14 telewizyjnych serialach. Był od 2004 r. producentem popularnego telewizyjnego show pt. „The Apprentice”. Dwukrotnie był nominowany do nagrody Emmy Award.

W 1987 r. opublikował swoją pierwszą książkę pt. „The Art, the Deal”. Jest autorem lub współautorem 15 książek.

Aż dziw bierze, że będąc zajętym tyloma biznesowymi sprawami Trump znalazł czas by zainteresować się karierą polityczną. Trzykrotnie zastanawiał się czy nie ubiegać się o prezydenturę. W 1999 r. powołał nawet zespół do zbadania jego szans wyborczych w wyborach 2000 roku, z ramienia partii pod nazwą Reform Party. Sondaż wykazał, że miałby zaledwie 7% poparcia, dlatego zrezygnował z kandydowania.

Rozważał również, czy kandydować na prezydenta w 2004 r. i w 2012 r. Ale nie zdecydował się. Podobnie zrezygnował z kandydowania na stanowisko gubernatora stanu Nowy Jork w wyborach 2006 i 2014 r. mimo, że w 2013 r. wydał milion dolarów na sondaż swoich szans w wyborach.

Jako biznesmen miał na swoim koncie zarówno sukcesy, jak i porażki. Dorobił się poważnego majątku. Sam ocenia jego wartość na ok. 10 mld dolarów. Eksperci finansowi wyceniają Trumpa skromniej, na ok. 3-4 mld dolarów. Faktem jest, że kiedy wygrał wybory prezydenckie i 20 stycznia 2017 r. został zaprzysiężony, jako 45-ty prezydent Stanów Zjednoczonych, w Białym Domu zasiadł jako najbogatszy prezydent w historii tego kraju. Trump obejmując urząd prezydencki nie miał wcześniej żadnego doświadczenia politycznego i nie sprawował wcześniej żadnego obieralnego stanowiska.

Prof. dr hab. Longin Pastusiak

Autor jest profesorem w Akademii Finansów i Biznesu Vistula, b. posłem na Sejm (1993-2001) i b. marszałkiem Senatu (2001-2005).