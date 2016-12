Premier League: Chelsea Londyn podejmie Bournemouth AFC

W 18. kolejce ligi angielskiej aktualny lider w tabeli Chelsea Londyn podejmie Bournemouth AFC.

Chelsea Londyn celuje w szóste mistrzostwo Anglii, w 18. kolejce, podejmie średniaka Bournemouth.

Jak oceniają eksperci spotkanie to powinno zdecydowanie należeć do The Blues, chociaż nigdy nie można lekceważyć rywala. Piłkarze Bournemouth w tej kampanii urwali już punkty zespołom z górnej tabeli. Potrafili bezbramkowo zremisować w 9. kolejce z Tottenhamem Hotspur i wysoko wygrać w 14. kolejce z Liverpoolem 4:3, choć do przerwy to Liverpool prowadził (0:2).

Wisienki spróbują powtórzyć wyczyn z ubiegłego roku, kiedy wygrały na Stamford Bringe w 15. kolejce 1:0 (0:0). By mieć na to szanse, Artur Boruc musi zagrać tak dobrze jak wtedy.

Bournemouth – średni zespół, który czasem zaskakuje…

Bournemouth to zespół ze średniej półki, w minionym sezonie zajęli 16. miejsce z wynikiem 42. punktów. Nie mają w swoim zespole wielkich gwiazd, a mimo to potrafią czasem zaskoczyć. Eksperci twierdzą, że te wywalczone remisy lub zwycięstwa z silniejszymi zespołami, to tylko łut szczęścia, który akurat im dopisuje. Angielscy eksperci twierdzą, że to zespół dobrze prowadzony. Trener Eddie Howe, jest z tym klubem związany od ponad dwudziestu lat, zna bardzo dobrze wszystkich pracowników, każdy kąt klub i przede wszystkim ma zaufanie do swoich piłkarzy.

W minionym sezonie defensywa zespołu stała na bardzo niskim poziomie, drużyna straciła 67 bramek, gorsza pod tym względem była tylko Aston Villa (76 straconych bramek). W tej rudzie jesiennej, Wisienki tracą sporo bramek ale też potrafią zdobywać (23 – 28). Wywalczyli 10. miejsce i zdobyli 21 punktów (6 – zwycięstw, 3 – remisy, 8 – porażek).

Latem klub nie sprowadził nowego bramkarza, więc reprezentant Polski – Artur Boruc, ma na kolejny sezon miejsce w bramce ma zapewnione.

Eksperci oceniają, że Wisienki w tym sezonie powinny zająć miejsce w połowie tabeli, byłby to duży sukces tej drużyny.

Chelsea Londyn zmierza po mistrzostwo kraju…

Antonio Conte – trener Chelsea Londyn, już na samym początku pracy z tym zespołem zapowiedział, ze w tym sezonie będzie walczył o najwyżej trofea. W Londynie praktycznie każdy mu ufa i wie, że to jest perfekcyjny trener. Praca w poprzednim klubie – Juventusie Turyn, w którym stworzył znakomity zespół i przede wszystkim reprezentacja Włoch, z którą awansował do ćwierćfinału mistrzostw Europy.

Właściciel klubu Roman Abramowicz, jest człowiekiem, który często zmienia trenerów w klubie. Jak na razie chwali sobie Conte mówiąc o nim, że to trener na którego czekał od dawna. Dał mu szanse i widać obustronną współpracę Panów.

Chelsea zajmuje pierwsze miejsce w tabeli, zdobyła już 43 punkty (14 – zwycięstw, 1 – remis, 2 – porażki).

The Blues to niewątpliwie zespół, którym w tym sezonie może liczyć się w walce o najwyższe trofea, a kto wie, może wiosna wzniesie Puchar w górę.