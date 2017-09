Premier League: Cel Jὕrgena Kloppa został zrealizowany…

Obywatele w nowym sezonie grali już w Premier League z jedną z drużyn z miasta Beatlesów – Evertonem. Gdzie zremisowali 1:1 (0:1). W sobotę (9.09) zagrają z The Reds, wygranie z nimi będzie jeszcze trudniejsze. Od początku sezonu podopieczni Jὕrgena Kloppa prezentują znakomitą formę.

Liverpool w znakomitej formie…

Przekonali się już o tym zawodnicy Arsenalu Londyn, gdzie Liverpool pokonał ich aż 4:0 (2:0) w 3. kolejce. Znakomicie spisał się Roberto Firmino, który strzelił pierwszego gola (w 17’) i asystował przy drugiej bramce zdobytej przez Sadio Mané (w 40’). Pozostałe bramki dla Liverpoolu zdobyli Mohamed Salah (w 57’) i Daniel Sturridge (w 77’).

Trener Jὕrgen Klopp, to jeden z najbardziej lubianych zagranicznych trenerów na Wyspach. Od samego początku zarówno kibice jak i piłkarze polubili jego osobowość i charyzmę. Celem Kloppa na początku pracy w klubie było przywrócenie Liverpoolowi miejsca w Lidze Mistrzów. To był wysoki plan. Udało się jednak zagrać w Lidze Europy, ale tam przegrali z Sevillą.

W drugim sezonie i pracy z The Reds, udało się wywalczyć upragnione miejsce i awans do Champions League. W sezonie 2017/2018 w Lidze Mistrzów w grupie E – Liverpool zagra z NK Maribor, Spartak Moskwa i ze wspomnianą Sevilla FC.

Udało się zdobyć wymarzone miejsce w Lidze Mistrzów i tym samym Jὕrgen Klopp rozpoczął pracę w swoim trzecim sezonie na Anfield.

Po pierwszych trzech kolejkach widać jak zespół z Liverpoolu zmienił się pod wpływem Kloppa. Eksperci już typują i zacierają ręce – twierdzą, że to może być zespół, który w tym sezonie będzie walczył o najwyższą stawkę. No cóż, Klopp ma do dyspozycji świetnie przygotowanych piłkarzy, a wśród nich nowy zawodnik Mohamed Salah, kupiony za 35,7 mln funtów z AS Roma, który widać, że już po pierwszych meczach pasuje do Liverpoolu i wzmocnił jego atak.

Manchester City zainwestował sporą sumę pieniędzy na nowych piłkarzy…

Manchester City to zespół, który ponownie będzie walczył o zdobycie jak najwyższego miejsca w tabeli Premier League. Poprzedni sezon Obywatele zakończyli na trzecim miejscu z wynikiem 78 punktów. Nowy sezon rozpoczęli nie najgorzej. W statystykach wglądają podobnie jak Liverpool, czyli 2 – zwycięstwa, 1 – remis, 0 – porażek.

Eksperci typują, że Obywatelom będzie w tym sezonie ciężej nic w poprzednim, są zespoły takie jak m.in. Liverpool, który będzie w tym sezonie walczył o najwyższe noty, ale nie tylko Liverpool – do tej ekipy dochodzi jeszcze Manchester United. O lepsze wyniki na pewno powalczy Tottenham Hotspur, który tego sezonu nie rozpoczął najlepiej.

Trener Manchesteru City – Pep Guardiola, ciągle wzbudza podziw wśród kibiców i nie tylko. Zainwestował w tym sezonie w nowych zawodników, którzy robią wrażenie na boisku. Ale nie tylko nazwiska grają w tym klubie. Dużą rolę, odgrywają tutaj przede wszystkim pieniądze. W tym sezonie Guardiola nie szczędził na zainwestowanie mamony w nowych piłkarzy. Benjamin Mendy, kupiony za 48,88 mln funtów z AS Monaco czy Bernardo Silva kupiony za 43 mln funtów również z AS Monaco. To tylko niektórzy zawodnicy, który w tym klubie zostali kupieni za tak duże pieniądze.

Na pewno Obywatele mają w swoim składzie mocny zespół, który powalczy o najlepsze miejsce w tabeli. Mają silną pomoc, skrzydła i atak do tego dochodzi wzmocnienie na tyłach. Na boisku wygląda to imponująco.