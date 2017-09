Pożyczka przez internet – zasady spłaty

Pożyczkę przez internet można dostać po wypełnieniu wniosku online. Należy ją spłacić w czasie określonym w umowie lub przed jego upływem. W przypadku braku środków pieniężnych na spłatę można przedłużyć ten czas lub wziąć pożyczkę refinansującą.

Jak wziąć pożyczkę przez internet?

Pożyczka online to prosty sposób na zwiększenie domowego budżetu. Aby wziąć chwilówkę, na stronie pożyczkodawcy należy wybrać pożądaną kwotę oraz okres spłaty. W wielu instytucjach pozabankowych stali klienci mogą dostać większą sumę pieniędzy niż ci, którzy korzystają z usług po raz pierwszy. Pożyczki przez internet (np. Pożyczkę Plus) można otrzymać po wypełnieniu wniosku online. Pożyczkobiorca powinien w nim wpisać m.in. numer telefonu kontaktowego oraz PESEL. Następnie, po wypełnieniu formularza należy potwierdzić swoją tożsamość, przelewając symboliczną kwotę z osobistego rachunku bankowego. Wniosek o pożyczkę jest rozpatrywany bardzo szybko – najczęściej trwa to kilka minut.

Kiedy należy spłacić pożyczkę online?

Pożyczkę online należy spłacić do dnia, który został określony w umowie. Pieniądze można też oddać wcześniej, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Jak spłacić pożyczkę przez internet po terminie?

W sytuacji, kiedy pożyczkobiorca nie ma możliwości spłacenia chwilówki, powinien skontaktować się z instytucją, która jej udzieliła. Doradcy pomagają rozwiązać problem i proponują jedno z kilku wyjść. Istnieje np. możliwość przedłużenia spłaty na okres równy temu, na który została wzięta chwilówka. To rozwiązanie dla osób, które biorą pożyczkę po raz pierwszy. Aby to zrobić, może być konieczne uiszczenie opłaty. Trzeba to zrobić zanim minie termin spłaty. Inna możliwość – z reguły dostępna dla stałych klientów – to wzięcie pożyczki refinansującej. Dzięki niej można spłacić zobowiązanie zaciągnięte jako pierwsze. Okres spłaty drugiej chwilówki jest identyczny z tym, w którym trzeba było spłacić pierwszą pożyczkę. Warto znaleźć rozwiązanie, ponieważ w przypadku zaistnienia zadłużenia można zostać obciążonym dodatkowymi kosztami. Po upływie 60 dni od daty spłaty pożyczkodawca ma prawo przekazać dane pożyczkobiorcy do rejestrów dłużników.