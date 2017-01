Pod lupą farmaceuty: żel AA Men Energy Up Activator

Ciężki dzień, nieprzespana noc lub kolejne nadgodziny potrafią być widoczne na twarzy. Producenci kosmetyków prześcigają się więc w tworzeniu coraz to lepszych kremów i żeli do twarzy. Jak przekonuje twórca linii kosmetyków AA Oceanic Cosmetic & Pharmaceutic, żel AA Men Energy Up Activator ma pomóc w walce z oznakami zmęczenia na twarzy oraz przywrócić skórze twarzy zdrowy wygląd. Przekonajmy się więc, co znajdziemy w jego składzie.

Wśród składników opisywanego żelu Energy Up Activator na pierwszym miejscu występuje woda (Aqua), co świadczy o jej największej zawartości. Ponadto znajdziemy bardzo wiele różnych emolientów, których głównym zadaniem jest ograniczenie utraty wody przez skórę poprzez tworzenie na jej powierzchni tzw. filmu. Efektem jest wygładzona i zmiękczona skóra. Przykładem jest wykorzystany Isodecyl Neopentanoate. Znaczną grupę stanowią tzw. emolienty suche, które nie powodują tworzenia się lepkiej, tłustej warstwy na powierzchni skóry. Mogą one wykazywać działanie niekomedogenne tj. nie sprzyjać powstawaniu zaskórników (Dimethicone, Cyclopentasiloxane) lub komedogenne (stosowane na skórę w postaci czystej mogą, ale nie muszą, powodować powstawanie zaskórników). Do tej drugiej grupy należy zaliczyć Butyrospermum Parkii Butter, Glyceryl Stearate, Palmitic Acid, Cetyl Alcohol, Squalane, Cholesterol, Caprylyl Glycol.

Dodatkowo w składzie znajdziemy wiele innych związków, które odpowiedzialne są za utrzymanie odpowiedniego nawilżenia skóry. Takimi substancjami są Betaine (betaina) oraz Panthenol (pantenol), które zaliczane są do związków hydrofilowych i wykazują silne działanie nawilżające. Ponadto pantenol działa przeciwzapalnie i przyspiesza regenerację naskórka, nadaje skórze uczucie gładkości. Lecithin oraz Ceramide NP poprawiają stopień nawilżenia, a Myristyl Alcohol jest środkiem zmiękczającym skórę, który również zapobiega utracie wody. Kolejną dobrą substancją, którą możemy znaleźć wśród składników jest alantoina (Allantoin). Wykazuje ona podobne właściwości jak pantenol – przeciwzapalne, łagodzące podrażnienia oraz wspomagające regenerację i odbudowę naskórka. Sprawia to, że skóra jest gładka w dotyku.

Wśród składników znajdziemy Aluminium Starch Octenylsuccinate, który odpowiedzialny jest za właściwości matujące kosmetyku, poprzez absorbcję nadmiaru sebum produkowanego przez skórę. Niekiedy może wywołać on podrażnienia i sprzyjać powstawaniu zaskórników. Żel Energy Up Activator zawiera substancje, które pomagają walczyć ze starzeniem się skóry. Należy tutaj wymienić Acetyl Hexapeptide-8 oraz Pentapeptide-18, które odpowiedzialne są za zmniejszanie zmarszczek mimicznych, zwłaszcza wokół oczu i czoła. Pośród innych ingredientów opisywanego kosmetyku znajdziemy Silybum Marianum Seed Oil, który działa ochronnie, stymuluje odbudowę komórek skóry, działa nawilżająco i przeciwstarzeniowo oraz 3-0-Ethyl Ascorbic Acid, który działa rozjaśniająco i przeciwzapalnie. Dwie ostatnie wspomniane substancje oraz Tocopheryl Acetate zaliczane są do silnych przeciwutleniaczy (antyoksydantów). Borago Officinalis Seed Oil zaliczany jest do substancji kondycjonujących skórę, natomiast Menthol odpowiedzialny jest za uczucie chłodu i orzeźwienia, jakiego można doświadczyć po zastosowaniu żelu.

Pozostałe składniki zostały wykorzystane w celu uzyskania odpowiednich właściwości użytkowych samego kosmetyku. Pentylene Glycol to humektant, który zapobiega wysychaniu kosmetyku oraz jego krystalizacji, co jest niezwykle ważne w przypadku żelu, który zawiera bardzo dużą ilość wody. Dodatkowo jest rozpuszczalnikiem substancji hydrofilowych. W celu otrzymania dobrych właściwości reologicznych kosmetyku zastosowano Glyceryl Behenate, Behenyl Alcohol, Carbomer, Hydrogenated Palm Oil, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer. Dwa ostatnie oraz Lauryl Alcohol pełnią rolę stabilizatora emulsji, chroniąc przed rozwarstwieniem kosmetyku, a tym samym przedłużając jego trwałość. Stearic Acid i Glyceryl Stearate Citrate to emulgatory umożliwiające powstanie emulsji. W składzie znajdziemy też Ethylhexylglycerin – naturalny konserwant, który wspomaga działanie pozostałych konserwantów (tj. Phenoxyethanol), zastosowanych w żelu. Wspomniany fenoksyetanol wykazuje niski potencjał uczuleniowy i jest powszechnie uznawany za bezpieczny.

Podsumowując – żel AA Men Energy Up Activator to kosmetyk o naprawdę dobrej kompozycji składników. Wykorzystane substancje wykazują właściwości, które powinny pomóc w przypadku zmęczonej skóry i „obudzić” ją do działania. Małym minusem jest spora zawartość substancji, które mogą powodować powstawanie zaskórników, ale niekoniecznie musi się tak stać. W składzie jest jednak dużo substancji nawilżających, antyoksydantów i składników naturalnych, natomiast mało konserwantów, a nawet te zastosowane są bezpieczne dla zdrowia. Osobiście myślę, że warto przetestować opisany kosmetyk. Po zastosowaniu skóra jest gładka i przyjemna w dotyku, a powstały na niej film sprawia, że mamy odczucie jej lekkiego naprężenia. Żel jest stosunkowo wydajny i można go kupić w niewysokiej cenie.

Opakowanie: tuba z tworzywa sztucznego

Pojemność: 50 ml

Cena: 14 – 20 PLN

Ocena farmaceuty: 8.0/10.0

Skład:

Aqua, Isodecyl Neopentanoate, Pentylene Glycol, Dimethicone, Cyclopentasiloxane, Betaine, Aluminium Starch Octenylsuccinate, Butyrospermum Parkii Butter, Behenyl Alcohol, Acetyl Hexapeptide-8, Glyceryl Stearate, Pentapeptide-18,Stearic Acid, Palmitic Acid, Panthenol, Silybum Marianum Seed Oil, Cetyl Alcohol, Lecithin, Myristyl Alcohol, 3-0-Ethyl Ascorbic Acid, Lauryl Alcohol, Squalane, Tocopheryl Acetate, Glyceryl Behenate, Hydrogenated Palm Oil, Glyceryl Stearate Citrate, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Borago Officinalis Seed Oil, Allantoin, Cholesterol, Ceramide NP, Caprylyl Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Carbomer, Phenoxyethanol, Menthol, Ethylhexylglycerin, Parfum.