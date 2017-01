Pod lupą farmaceuty: roll on Eveline Cosmetics Men X-Treme

Na rynku pojawia się coraz więcej produktów, które mają pomóc mężczyznom ukryć widoczne oznaki przemęczenia pod oczami. Jednym z nich jest roll on Eveline Cosmetics Men X-Treme, który w poniższym tekście poddajemy szczegółowej analizie i ocenie.

Jak możemy przeczytać na opakowaniu, wspomniany produkt działa na 6 różnych sposobów: usuwa oznaki zmęczenia, redukuje linie mimiczne, wygładza zmarszczki, a ponadto głęboko nawilża, ujędrnia i wzmacnia oraz regeneruje i dotlenia. Zastosowana forma kosmetyku – roll on – zapewnia precyzyjną aplikację, głębokie wnikanie w głąb skóry składników aktywnych oraz delikatny masaż drenujący, który ma na celu poprawienie mikrokrążenia wokół oczu. Przyjrzyjmy się, co możemy znaleźć wśród składników.

Na pierwszym miejscu znajduje się woda (Aqua). Produkt marki Eveline jest bogaty pod względem zawartości substancji o działaniu nawilżającym. Wymienić należy tutaj glicerynę (Glycerin) oraz glikol propylenowy (Propylene Glycol), które dodatkowo są tzw. promotorami przenikania – ułatwiają one transport pozostałych składników w głąb skóry. Ponadto znajdziemy Sodium Hyaluronate, który ogranicza transepidermalną utratę wody (TEWL) poprzez tworzenie na powierzchni skóry tzw. filmu oraz Hydroxyethyl Urea, którego dodatkową właściwością jest działanie keratoplastyczne (tj. zmiękczające warstwę rogową skóry). Inne składniki utrzymujące odpowiednie nawilżenie skóry to Butylene Glycol kondycjonujący skórę oraz Hydrolyzed Wheat Protein, Hydrolyzed Collagen i Hydrolyzed Elastin, które zaliczane są do substancji filmotwórczych, odpowiedzialnych za zatrzymanie wody w naskórku. Efektem ich działania jest nawilżona oraz zmiękczona i wygładzona skóra.

Roll on marki Eveline zawiera w swoim składzie liczne wyciągi pochodzenia naturalnego. Znajdziemy wyciąg ze świetlika (Euphrasia Officinalis Extract) działający przeciwzapalnie, antybakteryjnie (wykorzystywany jest w pielęgnacji delikatnych okolic oczu, zmniejszając ich opuchliznę). W kosmetyku zastosowano wyciąg z nasion kasztanowca (Castanea Sativa Seed Extract), który działa nawilżająco, zmiękczająco, a także regeneruje i opóźnia procesy starzenia się skóry. W składzie znajdziemy również wyciąg z arniki górskiej (Arnica Montana Flower Extract) poprawiający ogólny wygląd zniszczonej skóry, przywracając jej jędrność. Wyciągi z brunatnicy (Laminaria Hyperborea Extract) oraz zielonej herbaty (Camellia Sinensis Leaf Extract) działają antyoksydacyjnie, ochronnie przed szkodliwym działaniem wolnych rodników oraz poprawiają stopień nawilżenia skóry. Zawierają liczne mikroelementy i witaminy. Dodatkowo w składzie znajdziemy kombuczę (Saccharomyces/Xylinum Black Tea Ferment), która wykazuje działanie przeciwzmarszczkowe, odżywiające i zmniejszające drobne zmarszczki. Poprawia ona właściwości naskórka, który pod jej wpływem staje się bardziej odporny na uszkodzenia.

Pośród ingredientów znajdziemy również kofeinę (Caffeine), która ma na celu zmniejszenie opuchlizny pod oczami. Palmitoyl Oligopeptide odpowiedzialny jest za syntezę kwasu hialuronowego oraz kolagenu w skórze właściwej, a Palimtoyl Tetrapeptide-7 ma na celu przywrócenie właściwego wyglądu cery. Zastosowana lecytyna (Lecithin) wykazuje działanie poprawiające stan nawilżenia skóry, z kolei karnityna (Carnitine) zaliczana jest do antyoksydantów. W składzie jest także koenzym Q10 (Ubiquinone), który przeciwdziała wolnym rodnikom oraz ochrania skórę przed szkodliwym promieniowaniem UVA. Może hamować utratę kwasu hialuronowego, a także poprawiać dotlenienie komórek skóry. Kolejne na liście są: witamina A (Retinyl Palmitate) i E (Tocopherol), które również zaliczają się do przeciwutleniaczy. Działają ochronnie, nawilżająco i regenerująco. Menthyl Lactate odpowiada za działanie chłodzące, które można odczuć po zastosowaniu opisywanego kosmetyku.

Reszta składników została wykorzystana w celu otrzymania odpowiedniej formy kosmetyku. PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Polysorbate 20, PEG-20 Glyceryl Laurate oraz PPG-26-Buteth-26 pełnią rolę emulgatorów, które umożliwiają powstanie emulsji oraz zapewniają jej trwałość. Ten ostatni ma również wpływ na kondycjonowanie skóry, ponadto jest składnikiem kompozycji zapachowej. Ingredienty – Carbomer, Hydroxyethylcellulose i Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer – są modyfikatorami reologii (konsystencji). Zwiększają one lepkość preparatu, co wpływa na aplikację kosmetyku. Trietanoloamina (Triethanolimine) jest regulatorem pH, aby było ono neutralne dla skóry. Jest jednak dozwolona jedynie w ograniczonym stężeniu. Pozostałe składniki to substancje konserwujące, które mają na celu ochronę kosmetyku przed rozwojem i przetrwaniem mikroorganizmów w trakcie przechowywania produktu. Wspomniane konserwanty to: DMDM Hydantoin, Benzoic Acid, Sorbic Acid, które mogą być stosowane jedynie w ograniczonym stężeniu oraz Phenoxyethanol (uznawany powszechnie za bezpieczny).

Podsumowując – roll on Eveline Cosmetics Men X-Treme to bardzo ciekawa pozycja, którą możemy znaleźć na rynku kosmetyków dla mężczyzn. Zawiera dobre składniki, o wielokierunkowym działaniu, co powinno zapewnić osiągnięcie pożądanego efektu, tj. zniwelowanie oznak zmęczenia pod oczami. Mały minus za konserwanty. Użytkowanie kosmetyku jest bardzo przyjemne dzięki chłodzącej kulce, która dodatkowo łagodzi. Po aplikacji nałożony krem szybko wysycha, nie pozostawiając żadnych śladów. Charakteryzuje się neutralnym zapachem. Pozostawia przyjemne uczucie chłodu. Po regularnym stosowaniu mogę powiedzieć, że oczy wyglądają na „wypoczęte” i nie widać po nich zmęczenia, a małe zmarszczki wydają się być mniej widoczne. Osobiście polecam opisywany kosmetyk, ja jestem z niego zadowolony. Zarówno z efektów, jak i z ceny, która nie jest wygórowana, a sama forma kosmetyku zapewnia dość dużą wydajność. Myślę, że warto przetestować recenzowany roll on.

Opakowanie: roll on

Pojemność: 15 ml

Cena: ok. 20 PLN

Ocena farmaceuty: 8.5/10.0

Skład:

Aqua/Water, Glycerin, Propylene Glycol, Euphrasia Officinalis Extract, Caffeine, Sodium Hyaluronate, Hydroxyethyl Urea, Castanea Sativa Seed Extract, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Menthyl Lactate, PPG-26-Buteth-26, Arnica Montana Flower Extract, Butylene Glycol, Laminaria Hyperborea Extract, Hydrolyzed Wheat Protein, Hydrolyzed Collagen, Hydrolyzed Elastin, Carbomer, Polysorbate 20, Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Saccharomyces/Xylinum, Black Tea Ferment, Hydroxyethylcellulose, Lecithin, Carnitine,Ubiquinone, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethanolimine, Camellia Sinensis Leaf Extract, PEG-20 Glyceryl Laurate, Tocopherol, Linoleic Acid, Retinyl Palmitate, DMDM Hydration, Benzoic Acid, Sorbic Acid, Phenoxyethanol.