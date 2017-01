Pod lupą farmaceuty: nawilżający krem Nivea Men Originals

Męska skóra twarzy jest nieustannie narażona na wiele niekorzystnych czynników, które negatywnie wpływają na jej wygląd. Należy więc zadbać o jej kondycję i stosować odpowiednie kosmetyki. Czy męski krem Nivea do takich się zalicza i czy warto go kupić? Nasza recenzja i ocena znajdują się poniżej.

Nawilżający krem do twarzy z serii Nivea Men Originals to produkt, którego głównym zadaniem jest zapewnienie głębokiego i długotrwałego nawilżenia skóry, a także zapobieganie jej wysuszeniu. Dodatkowo może być on stosowany jako krem po goleniu w celu łagodzenia podrażnień. Na opakowaniu możemy przeczytać, że jest to „najprostszy sposób”, aby pomóc swojej skórze. Przyjrzyjmy się temu, co znajdziemy w składzie.

Wśród składników pierwsze miejsce przypada wodzie (Aqua), której jest najwięcej. Bardzo liczną grupę stanowią ingredienty, które mają na celu zapewnienie odpowiedniego nawilżenia skóry. Gliceryna (Glycerin) oraz pantenol (Panthenol) zaliczane są do hydrofilowych substancji nawilżających. Ponadto ta pierwsza pełni rolę promotora przenikania, tj. ułatwia transport innych składników w głąb skóry. Podobnie działa zastosowany Methylpropanediol. Z kolei Panthenol działa przeciwzapalnie, a także przyspiesza procesy regeneracyjne naskórka. W składzie znajdziemy również emolienty – Cyclomethicone, Ethylhexyl Cocoate, Cetearyl Alcohol, które zapobiegają nadmiernemu odparowywaniu wody poprzez tworzenie na skórze warstwy okluzyjnej.

Na liście ingredientów znajdziemy witaminę E – Tocopheryl Acetate, która zaliczana jest do substancji o działaniu antyoksydacyjnym. Odpowiada ona za hamowanie procesów starzenia się skóry, które są wywołane m.in. przez dym papierosowy czy promieniowanie UV. Dużym atutem kremu Nivea Men Originals jest zastosowany wyciąg z aloesu (Aloe Barbadensis Leaf Juice). Wykazuje on działanie przeciwbakteryjne, łagodzące i nawilżające. Jest bogaty w witaminy, minerały oraz aminokwasy. Sprawia również, że skóra jest gładka w dotyku. Na poprawę elastyczności i gładkości wpływa również Glyceryl Glucoside, który wykazuje właściwości naprawcze i rewitalizujące.

Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate oraz C12-15 Alkyl Benzoate wykorzystano, w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji opisywanego kosmetyku. Dodatkowo wykazują one właściwości nawilżające. Składnik Sodium Carbomer to substancja zagęszczająca, która reguluje lepkość kremu, a Tapioca Starch (skrobia tapiokowa) stosowana jest w celu otrzymania jedwabistej konsystencji kosmetyku. Wśród ingredientów znajdziemy konserwanty – Phenoxyethanol, który jest uznawany za substancję bezpieczną oraz Methylparaben, dopuszczony do użytku jedynie w ograniczonym stężeniu. Obecnie jednak panuje tendencja unikania stosowania konserwantów należących do grupy parabenów. Dwa ostatnie składniki – Limonene oraz Linalool – wchodzą w skład kompozycji zapachowej. Znajdują się jednak na liście potencjalnych alergenów.

Podsumowując, nawilżający krem Nivea Men Originals to produkt o stosunkowo dobrym składzie, jednak nie wyróżnia się on niczym szczególnym spośród innych kremów dostępnych na rynku. Zdecydowanym plusem jest obecność licznych substancji nawilżających, które powinny pomóc osiągnąć pożądany efekt, tj. nawilżyć skórę. Atutem kosmetyku jest również wykorzystany wyciąg z aloesu. Za minus można uznać wykorzystanie konserwantu z grupy parabenów. Kosmetyk firmy Nivea ma przyjemną konsystencję, jednak jest dość ciężki, a po zastosowaniu można odnosić wrażenie obciążonej skóry. Zapach kremu jest neutralny, można by go określić jako „charakterystyczny” dla tej marki. Moim zdaniem opisany kosmetyk można przetestować, aczkolwiek uważam, że istnieją kremy o ciekawszym, lepszym składzie, a może nawet korzystniejszej cenie. Trzeba jednak pamiętać – każdemu może odpowiadać coś innego, więc czasem warto coś sprawdzić „na własnej skórze”.

Opakowanie: tuba z tworzywa sztucznego

Pojemność: 75 ml

Cena: ok. 26 PLN

Ocena farmaceuty: 6.0/10.0

Skład:

Aqua, Glycerin, Cyclomethicone, Tapioca Starch, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Ethylhexyl Cocoate, Methylpropanediol, C12-15 Alkyl Benzoate, Cetearyl Alcohol, Panthenol, Tocopheryl Acetate, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glyceryl Glucoside, Sodium Carbomer, Phenoxyethanol, Methylparaben, Limonene, Linalool, Parfum.