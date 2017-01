Piłka ręczna: Mistrzostwa Świata we Francji. Kadra Polski w przebudowie

Mistrzostwa Świata w Francji czas rozpocząć. Reprezentacja Polski zagra w zmienionym składzie. Czy odniosą zwycięstwo?

Nowym kapitanem kadry Biało – Czerwonych został Mariusz Jurkiewicz. Po mocnych przebudowach w składzie, Polacy ruszają na podbój Mistrzostw Świata w Francji. Być może będziemy świadkami narodzin nowej, oby zwycięskiej ekipy.

Stwierdzenie „nic nie trwa wiecznie”, idealnie pasuje do aktualnej sytuacji w jakiej znajdują się piłkarze ręczni. Dochodzi się do takiego wieku, że trzeba kiedyś powiedzieć „stop” i oddać miejsce młodszemu pokoleniu. W drużynie następuje rewolucja w składzie i każdy piłkarz, chciałby do niej trafić.

Po igrzyskach olimpijskich w Rio de Janerio z gry w reprezentacji Polski zrezygnował Bartosz Jurecki zaraz za nim kadrze podziękowali również Michał Jurecki, Krzysztof Lijewski, Sławomir Szmal i Karol Bielecki. To właśnie oni stworzyli kardę, która dostarczyła kibicom wielu emocji i wzruszeń. To dzięki tym szczypiornistom cała Polska pokochała piłkę ręczną. Gigantyczne nerwy i emocjonujące końcówki w meczach, a także medale mistrzostw świata – to za te niesamowite spotkania i emocję, będziemy im jeszcze bardzo długo wdzięczni.

Pamiętamy przecież mecze w Katarze, dwa lata temu kiedy to właśnie Sławomir Szmal i jego ekipa doprowadziła nas do trzeciego miejsca w mistrzostw świata. Dogrywka w meczu o brąz z Hiszpanią to był jeden z najbardziej niezapomnianych momentów w historii polskiej piłki ręcznej.

Każdy się zastanawia czy można powtórzyć wynik z ostatniego mundialu? – Nikt jednak nie stawia tak ambitnych planów wobec naszych zawodników. Jak mówi trener Tałant Dujszebajew, dużym sukcesem będzie wyjście z grupy. W październiku ubiegłego roku mówił, że wynik we Francji nie jest najważniejszy. Ważne było zakwalifikowanie się na te mistrzostwa. Dopiero kiedy zawodnicy zagrają dwadzieścia mocnych spotkań, będziemy mogli powalczyć o wyższe cele i zagrać z najlepszymi.

Idzie młodość…

Eksperci zastanawiają się na kogo tym razem postawi trener Dujszebajew. Podobno nowa kadra to ma być mieszanka młodości z rutyną. Powołania na grudniowe zgrupowanie dostali m.in. Arkadiusz Moryto, Adam Morawski, Patryk Walczak i Paweł Niewrzawa. Pojawili się też bracia Gębalowie – Maciej i Tomasz, Krzysztof Łyżwa, Adrian Nogowski i Marek Daćko.

Tymi którzy raczej o miejsce nie powinni się martwić są: bramkarz Piotr Wyszomirski, to właśnie on będzie numerem jeden w naszej bramce, zastępując Sławomira Szmala, rozgrywający Piotr Chrapkowski i Mariusz Jurkiewicz (nasz nowy kapitan), skrzydłowi Mateusz Jachlewski i Michał Daszek, a na środku gwiazda Barcelony Kamil Sypczak.

Marzeniem jest aby ten skład odniósł jak największy sukces. Trener Tałant Dujszebajew mówi, że mundial we Francji nie jest priorytetem. Musimy patrzeć w przeszłość, inwestując w młodych graczy, którzy mają powalczyć o awans do igrzysk olimpijskich w Tokio. Dodając, że każdy mecz we Francji będzie lekcją na przeszłość, nie ma mowy o odpuszczaniu mundialu, ale ważniejsza będzie gra niż sam wynik.

Pierwszy rywal Polski – Norwegia…

Biało – Czerwoni mistrzostwa świata we Francji rozpoczną już 12 stycznia meczem z mocną Norwegią w 25. światowym czempionacie. Największym sukcesem naszych rywali w ostatnich latach jest czwarte miejsce w ubiegłorocznych mistrzostwach Europy. Biało – Czerwoni grali ze Skandynawami podczas tamtego turnieju. Ulegli im wówczas w Tauron Arenie 28:30. Teraz będą chcieli się zrewanżować za tamtą porażkę.

W grupie A, oprócz wspomnianej Norwegii, reprezentacja Polski zagra z Francją, Rosją, Brazylią i Japonią. Najtrudniejszym rywalem będą gospodarze, którzy już są uznawani za jednego z głównych faworytów całego turnieju.

Być może pod wodzą nowego kapitana Mariusza Jurkiewicza, ekipa z Polski zdoła wygrać. Stawką jest awans do 1/8 finału, wywalczą go cztery pierwsze drużyny. Kto wie, może w tym gronie będzie również Polska.

Występ na mistrzostwach świata będzie poważnym testem dla nowo budowanej przez Tałanta Dujszebajewa drużyny.

Mecz Polska – Norwegia – 12.01.2017 r., godz: 20:40. Transmisja: TVP2.

Terminarz grupy A Mistrzostwa Świata 2017:

Francja – Brazylia 11 stycznia; godz. 20:45

Rosja – Japonia 12 stycznia; godz. 17:45

Polska – Norwegia 12 stycznia; godz. 20:45

Japonia – Francja 13 stycznia; godz. 17:45

Brazylia – Polska 14 stycznia; godz. 14:45

Norwegia – Rosja 14 stycznia; godz. 17:45

Francja – Norwegia 15 stycznia; godz. 17:45

Brazylia – Japonia 15 stycznia; godz. 20:45

Polska – Rosja 16 stycznia; godz. 20:45

Norwegia – Brazylia 17 stycznia; godz. 14:00

Polska – Japonia 17 stycznia; godz. 17:45

Rosja – Francja 17 stycznia; godz. 20:45

Rosja – Brazylia 19 stycznia; godz. 14:00

Francja – Polska 19 stycznia; godz. 17:45

Japonia – Norwegia 19 stycznia; godz. 20:45