Paski męskie – co i jak?

O tym, dlaczego noszenie pasków jest ważne, podział na najważniejsze rodzaje męskich pasków, oraz ich opis.

Paski męskie to jedne z najbardziej podstawowych męskich akcesoriów. W szafie każdego pana znajdzie się przynajmniej kilka pasków do spodni. Można je podzielić na paski eleganckie, nazywane również garniturowymi, jak również paski do jeansów. Dziś opiszemy każdy z tych modeli, zwracając uwagę na to, co jest ważne kiedy kupujemy pasek skórzany do garnituru lub pasek ze skóry do jeansów.

Dlaczego noszenie pasków jest ważne?

Pełnią one bardzo ważną funkcję, polegającą na utrzymywaniu spodni na biodrach. Zbyt szerokie w pasie spodnie, po prostu będą opadać podczas chodzenia lub siadania. Dodatkowo męski pasek ze skóry jest ciekawym gadżetem i dodatkiem do stroju, dlatego należy umiejętnie go wybierać, zwracając uwagę na znajdujące się w nim detale.

Paski do spodni garniturowych

Pasek taki musi mieć przede wszystkim odpowiednią szerokość. Nie może być zbyt szeroki, ponieważ nie uda się go przewlec przez szlufki. Zwykle szerokość takiego paska mieści się w przedziale od 3 do 4 cm. Pasek skórzany męski do garnituru ma minimalną ilość ozdób, prostą klamerkę wykonaną ze stali, która może występować w opcji ręcznej lub automatycznej. Szczególnie polecamy paski garniturowe z klamrą automatyczną, gdyż pozwala ona dokładniej dopasować zapięcie do swoich potrzeb. Co więcej, taki pasek o wiele ładniej się prezentuje, gdyż front klamry jest pełny. Niektóre firmy wykorzystują to miejsce i nanoszą na nie delikatne zdobienie lub logo, np. w technologii grawerowania laserowego. Wiele pasków do garniturów może występować w opcji dwustronnej. Wówczas z jednej strony otrzymujemy pasek męski skórzany brązowy, a z drugiej czarny. To wygodne rozwiązanie, pozwalające używać jeden pasek do kilku garniturów, różniących się kolorami.

Pasek skórzany do jeansów

Jeansy to jedne z najbardziej lubianych męskich spodni. Bardzo wygodne, trwałe, praktyczne, a do tego występujące w nieskończonej liczbie wzorów i kolorów. Pasek do jeansów również musi być starannie dobrany – między innymi pod kątem koloru, rodzaju skóry oraz zapięcia. Do jeansów klasycznych, czyli w kolorze denim najbardziej pasuje pasek w kolorze brązowym. Natomiast do jeansów czarnych, grafitowych, granatowych oraz innych rzadkich kolorów, jak czerwony, powinniśmy wybierać pasek męski w kolorze czarnym. Jeansy z przetarciami dobrze będą się komponować ze skórzanym paskiem, który ma szorstką powierzchnię. Natomiast jeansy w bardziej eleganckim stylu, bez przetarć, powinniśmy łączyć z paskami ze skóry gładkiej. Jeżeli chodzi o rodzaj zapięcia, zdecydowanie polecamy zapięcia w postaci klamer w kolorze srebrnym. Klamry takie są praktyczne, swoją budową i wielkością dobrze korespondują z grubością i szerokością paska, a dodatkowo są niezawodnym rozwiązaniem, budującym bardzo męski i pewny siebie wizerunek mężczyzny.

—

exp.