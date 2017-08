Opozycji brakuje twarzy

Opozycja w Polsce zmaga się z brakiem wyrazistego lidera. A brak przywódcy to ewidentna słabość, która może zablokować wszelkie sukcesy wyborcze na długie lata.

I tak, dla przykładu, według sondażu IPSOS, wyborcy Platformy Obywatelskiej chętniej na stanowisku lidera widzieliby Borysa Budkę, Rafała Trzaskowskiego, a nawet Ewę Kopacz niż niewyraźnego Grzegorza Schetynę. Podobnie zresztą muszą myśleć sami politycy tej partii, skoro sam Radosław Sikorski uznał, że Schetyna „nie ma poglądów” i „nie nadaje się na premiera”. Czy Donald Tusk po powrocie do kraju pokusi się o ponowne przejęcie sterów w PO lub prezydenturę, a Polacy, po awanturniczych rządach PiS, znów zapragną „ciepłej wody w kranie”?

Nowoczesna, według wyników sondażu, zmaga się z podobnym problemem, co Platforma. Zamiast Ryszarda Petru, wyborcy chętniej widzieliby w roli przywódcy Katarzynę Lubnauer lub Kamilę Gasiuk-Pihowicz. Na razie jednak na zmiany w Nowoczesnej się nie zanosi.

SLD pod przywództwem Włodzimierza Czarzastego jest niemal niewidoczne w mediach. Od lat brakuje kreatywnego pomysłu na partię, na Polskę, na walkę o wartości demokratyczne i prawa człowieka. Po wyborczej porażce sprzed dwóch lat o nazwie Magdalena Ogórek, partia niegdyś bardzo aktywna, dziś nie potrafi się odnaleźć w pisowskiej rzeczywistości. Możliwe, że wszystko wyglądałoby inaczej, gdyby nie Leszek Miller, autor największego sukcesu i największej klęski SLD. To bowiem były premier z pieniędzy lewicy zupełnie niechcący stworzył prawicowo-populistyczną celebrytkę, która niemal z dnia na dzień zmieniła poglądy o 180 stopni oraz zadała SLD niezwykle dotkliwy i długotrwały cios wizerunkowy.

Jak stwierdził sam prof. Tadeusz Iwiński: „Gorzka lekcja z przeszłości jest taka, że w tego rodzaju przypadkach należy robić prawybory wśród członków partii bądź nawet szerszego elektoratu. A co do ostatnich wypowiedzi p. Ogórek, to nie można ich określić innym słowem niż SKANDALICZNE”.

Inne lewicowe stronnictwo, Partia Razem, jako przedstawiciel prekariatu ciągle podkreśla, że nie ma jednego przywódcy, ale przywództwo grupowe to mimo wszystko marketingowy strzał w kolano. Poza tym Adrian Zandberg, Marcelina Zawisza, Maciej Konieczny czy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk nie mogą trafić do młodych wyborców, którzy w większości popierają PiS. Rezygnacja Razem z koalicji z innymi partiami to kolejny błąd, który tworzy patową sytuację na lewicy.

Stowarzyszeniem, które ma sympatyczną liderkę, ale brakuje mu rozbudowanych struktur, jest Inicjatywa Obywatelska. Barabara Nowacka jest dobrze kojarzona w kraju i choć sama nie podołała wprowadzić Zjednoczonej Lewicy do Sejmu, może jeszcze odegrać w polityce istotną rolę.

Na scenie pozostają jeszcze politycy bezpartyjni. Samotnym wilkiem, który ma duży potencjał i znaczne poparcie społeczne, jest Robert Biedroń. W sondażach prezydenckich plasuje się na trzecim miejscu, zaraz za Andrzejem Dudą i Donaldem Tuskiem. Czy wykorzysta szansę i pokusi się zjednoczyć lewicę? Obecnie popierają go wszystkie największe ugrupowania lewicowe (to jedna z nielicznych kwestii, w których się zgadzają), ale to może nie wystarczyć, jeśli interesy partyjne wezmą górę nad zdrowym rozsądkiem.