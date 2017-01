Nowości pracowni architektonicznych

Podczas planowania budowy domu bardzo ważny jest wybór odpowiedniego projektu. Powinien on być już nie tylko nowoczesny, ale i przyszłościowy. Czym taki dom się charakteryzuje? Przede wszystkim jest przyjazny – tak samo dla człowieka, jak i środowiska. Niełatwo jest uzyskać harmonię między tymi warunkami, dlatego warto sięgnąć po nowe rozwiązania, które proponują architekci.

Po pierwsze: energooszczędność

Domy energooszczędne stały się dla nas wyrazem nowoczesności. To, co je wyróżnia, to niezwykle ergonomiczny układ funkcjonalny, proste bryły, duże przeszklenia, a na elewacji drewno i kamień. Gdzie szukać takich projektów? W katalogu firmy Tooba.pl znajdziemy tysiące projektów domów, w tym także nowoczesnych, energooszczędnych i pasywnych. Jeśli chcemy, by nasz przyszły dom spełniał standardy nowoczesności za kilkanaście, a nawet i kilkadziesiąt lat, warto wziąć pod uwagę przede wszystkim najnowsze projekty. W przypadku domów energooszczędnych jedną z najświeższych propozycji jest projekt Koncept-39 przeznaczony dla czteroosobowej rodziny.

Jest to dom o pełnowymiarowych pomieszczeniach ulokowanych na jednym poziomie, bez niekomfortowych skosów. Ponadto każda część domu ma zapewniony łatwy dostęp do ogrodu. Estetykę podkreślają duże przeszklenia, które nie tylko powiększają przestrzeń, ale także pozwalają na bezpośrednie obcowanie z naturalnym otoczeniem. Mimo, że projekt Koncept-29 jest domem energooszczędnym, architekci przewidzieli dla niego wielospadowy, efektywny dach.

W układzie pomieszczeń widoczny jest podział na strefę dzienną i nocną, a łącznikiem pomiędzy nimi jest korytarz. Część dzienna przybrała nowoczesny, otwarty układ z jadalnią, kuchnią i salonem. Dodatkowym atutem jest ciekawe przedłużenie wnętrza widokiem na duży, zacieniony taras. W strefie nocnej natomiast zaplanowano ogólnodostępną garderobę, łazienkę oraz trzy sypialnie, gdzie dwie z nich posiadają wyjście do ogrodu.

Po drugie: nowoczesność

Nowoczesność kojarzymy zwykle z minimalizmem, przestronnymi wnętrzami i kubistycznymi bryłami. W ten nowoczesny design doskonale wpisuje się projekt B-122. Na powierzchni 155,37 m2 projektanci przewidzieli aż 2 lokale. Sama bryła domu jest mocno zwarta i co ważne, zajmuje mało miejsca na działce, dlatego też będzie odpowiednia dla działek o rozmaitych wymiarach. Układ pomieszczeń został rozmieszczony na dwóch poziomach. Pierwszy z nich pełni rolę strefy dziennej, gdzie salon łączy się z kuchnią i jadalnią. Na tym poziomie znajduje się także łazienka dla gości oraz schowek, który może być spiżarnią. Piętro z kolei, to w przypadku obu lokali cztery sypialnie, duża łazienka oraz garderoba.

Niewątpliwą zaletą tego projektu są także koszty eksploatacji, które mogą się obniżyć dzięki naturalnemu dociepleniu poprzez duże przeszklenia. Zostaje zminimalizowane również ryzyko występowania mostków cieplnych, dzięki prostej bryle i braku załamań na dachu. Dodatkowym atutem jest występowanie dwóch garaży w bryle budynku.

Po trzecie: tania budowa

Trend na domy nowoczesne oznacza nie tylko minimalizm konstrukcyjny i wykończeniowy, ale także minimalne koszty! Prosta bryła i dach, ale wzbogacone estetyczne dzięki detalom, ciekawej elewacji czy przeszkleniom, zapewnią nam tanią budowę i eksploatację. Przykładem może być nowy projekt Viking 3. Architekci postawili w nim przede wszystkim na symetryczność i otwarte przestrzenie. Budynek przeznaczony jest dla czteroosobowej rodziny, która będzie mieć do dyspozycji parter oraz poddasze użytkowe. Na parterze znajduje się otwarta strefa dzienna, bardzo dobrze doświetlona przeszkleniami. Na piętrze natomiast projektanci przewidzieli trzy sypialnie, ogólnodostępną łazienkę oraz pralnię. Dodatkowo sypialnia główna posiada garderobę.

Mimo, że bryła, jak i dach są proste, dom ma oryginalny wygląd. Wszystko dzięki dużym, drewnianym przeszkleniom oraz włóknowo-cementowym okładzinom ściennym. Dodatkowo elewacja – podzielona poziomymi pasami – urozmaica prostą konstrukcję. Projekt Viking 3 jest idealną propozycją na niewielką działkę.

Podczas wyboru projektu domu warto jednak sięgnąć po szerszą ofertę, analizując wszystkie wady i zalety. We wspomnianym katalogu znajdziemy najnowsze rozwiązania kilkudziesięciu pracowni architektonicznych. Dzięki ogromnej bazie, obejmującej ponad 13 tysięcy projektów, inwestor może w łatwy sposób dokonać porównania i selekcji poszczególnych opcji.

