Nieprzewidywalny prezydent

45-ty prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump uznawany jest za nieprzewidywalnego prezydenta, to znaczy takiego prezydenta, którego politykę trudno jest precyzyjnie prognozować. Dotyczy to zarówno jego polityki wewnętrznej, jak i zagranicznej. Trudność bierze się m.in. stąd, że w czasie półtorarocznej kampanii wyborczej głosił poglądy często sprzeczne ze sobą, a to, co mówi po zwycięskich wyborach rożni się z poglądami głoszonymi przez niego wcześniej.

Przypomnijmy więc, że w czasie rywalizacji prawyborczej ze swoimi republikańskimi rywalami i finałowej rozgrywki z Hillary Clinton Donald Trump m.in. określił imigrantów przybywających do USA mianem „gwałcicieli i morderców”. Domagał się deportacji 11 mln imigrantów nielegalnie przebywających w USA. Aby zapobiec przedostawaniu się do Stanów Zjednoczonych imigrantów przez granicę z Meksykiem, zapowiedział budowę długiego i wysokiego muru na tej granicy, na koszt oczywiście Meksyku.

Trump opowiadał się za zbrojnym zniszczeniem Państwa Islamskiego dzihadystów gdziekolwiek są na świecie, za zbombardowaniem Iranu i irackich pól naftowych, aby pozbawić islamistów spod znaki ISIS środków materialnych. Krytykował przedsiębiorstwa amerykańskie, które w poszukiwaniu taniej siły roboczej przenosiły swoje zakłady m.in. do Chin, Indii czy Ameryki łacińskiej. Powiedział, że zobowiąże je do powrotu do Stanów Zjednoczonych. Aby chronić rynek amerykański przed zalewem produktów chińskich Trump proponował wprowadzić cła zaporowe na te towary, w wysokości 45%. Zaapelował do rządu amerykańskiego o wprowadzenie całkowitego zakazu wjazdu muzułmanów do Stanów Zjednoczonych „do wyjaśnienia obecnej sytuacji”, ale nie określił bliżej tej sytuacji.

Wielokrotnie Trump głosił poglądy, które były sprzeczne i wzajemnie się wykluczały. Jednego dnia wyraził poparcie dla idei nierozprzestrzeniania broni jądrowej, by innego dnia domagać się wyposażenia Japonii i Korei Południowej w arsenały nuklearne. Trump jednego dnia domagał się, aby rząd USA przekazał Ukrainie broń ofensywną, innego zaś dnia przestrzegał, że „Ukraina jest w stanie chaosu”.

Donald Trump stanowi dobry przykład potwierdzający słuszność powiedzenia, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jeszcze zanim zasiadł na fotelu prezydenckim, ale już jako prezydent – elekt zmienił poglądy w wielu sprawach. W kampanii wyborczej zapowiadał, m.in., że cofnie reformę służby zdrowia prezydenta Obamy, która dała ok. 20 milionom Amerykanów dostęp do opieki zdrowotnej. Teraz ostrożniej wypowiada się na ten temat. Obecnie nie grozi deportacją wszystkich 11 milionów nielegalnych imigrantów. Mówi o 3 milionach. W kampanii wyborczej krytykował trójstronne amerykańsko-kanadyjsko-meksykańskie porozumienie o północnoamerykańskiej strefie wolnego handlu (NAFTA) i zapowiedział renegocjację układu, albo całkowite jego anulowanie. Teraz wyraźnie się pogodził z NAFTĄ

W ferworze kampanii wyborczej ostro atakował rywalkę Hillary Clinton i wielokrotnie zapowiadał, że kiedy zostanie prezydentem wytoczy jej proces i posadzi w więzieniu. Obecnie chwali ją za 30 lat bardzo ofiarnej służby dla Ameryki i Amerykanów. Przedmiotem krytyki w kampanii wyborczej ze strony Trumpa była działalność lobbystów w Waszyngtonie w obronie partykularnych interesów różnych grup biznesu. Obiecał, jako prezydent: „osuszę bagno polityczne z lobbystów i doradców”. Tymczasem, jako prezydent powołał licznych lobbystów do swojego rządu i do swojego grona bliskich doradców.

W ferworze rywalizacji wyborczej wielokrotnie zapowiadał, że zbuduje długi i wysoki mur na granicy z Meksykiem i do tego na koszt Meksyku. Po wyborach mówi, że może to być częściowo mur, częściowo po prostu płot, i nie wspomina kto za to zapłaci. W czasie kampanii wyborczej mocno akcentował potrzebę zakazu wjazdu muzułmanów do USA. Teraz mówi o potrzebie poddania ich porządnemu zlustrowaniu zanim pozwoli im się przekroczyć granicę. Ku zaskoczeniu wszystkich, Trump odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Tajwanu panią Tsai Ing-Wen. Było to pierwsza rozmowa amerykańsko-tajwańska na tym szczeblu od 1979 r. Chiny oczywiście zareagowały krytycznie na ten fakt, ale Trump nie przejął się tą krytyką.

Wiele innych swoich zapowiedzi z kampanii wyborczej Trump powtórzył także po wyborach m.in. zerwanie Transpacyficznej Umowy o Wolnym Handlu (TPP), renegocjacje porozumienia z Kubą i sprzeciw wobec międzynarodowego układu walki z ociepleniem klimatu przyjętego w Paryżu, w grudniu 2015 r. Nie ma też pełnej jasności, jak potoczą się dalej stosunki amerykańsko-rosyjskie.

Prof. dr hab. Longin Pastusiak

Autor jest profesorem w Akademii Finansów i Biznesu Vistula, b. posłem na Sejm (1993-2001) i b. marszałkiem Senatu (2001-2005).