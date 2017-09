Najszybciej rosnące rośliny do ogrodu – zobacz ranking TOP 10

Zakładanie ogrodu na pustej działce jest ogromnym wyzwaniem – zwykle uzyskanie pięknej roślinności wymaga sporo czasu. Jednym ze sposobów na przyspieszenie tego procesu, jest sadzenie krzewów i drzew, jednak wiąże się to z niemałymi kosztami. Z poniższego artykułu dowiecie się, jakie rośliny nie zrujnują Waszych portfeli, a szybko ozdobią ogród.

Najlepszym sposobem będzie posadzenie roślin, które rosną wyjątkowo szybko. Które z nich rosną najszybciej? Zobaczcie w rankingu!

1. Róże pnące

Róże pnące należą do jednych z najpopularniejszych gatunków róż uprawianych na całym świecie. Posiadają dziesiątki – a nawet setki – kwiatów, które w kompilacji z pokaźnymi rozmiarami samego krzewu, pięknie ozdobią każdy ogród. Róże pnące to rośliny łatwe w uprawie – w porównaniu do innych gatunków róż. W sklepach ogrodniczych i szkółkach roślin, znajdziemy dwa rodzaje róż pnących: ramblery i klimbing. Jeżeli zależy nam na jak najszybszym kwitnieniu i wzrośnie krzewu, najlepiej wybierzmy pierwszą odmianę. Ramblery to grupa róż, która corocznie wypuszcza szybko rosnące i wiotkie pędy. Te z kolei w następnym roku rozkrzewiają się, powiększając rozmiary rośliny i wytwarzając nowe pędy kwiatowe.

2. Jodła kalifornijska Argentea

Jodła kalifornijska wytwarza pokrój typowej „choinki”. Rozwija się w piękny, równy i zwarty stożek, z wyraźnie uwidocznionymi piętrami gałęzi oraz szpicem drzewa. Odmiana Argentea rośnie bardzo szybko. Według różnych źródeł rocznie może zyskiwać nawet 40-50 cm. Dla zobrazowania warto zauważyć, że np. w wieku 30 lat, drzewo osiąga około 12 m wysokości. Ponadto jodła kalifornijska wytwarza liczne szyszki, które przed dojrzewaniem przyjmują ciekawe kolory: fioletowy lub bordowy, co dodatkowo urozmaica ogród.

3. Jarząb pospolity

Jarząb pospolity, czyli inaczej – jarzębina, jest szybko rosnącym drzewem liściastym. Największe postępy we wzroście występują w pierwszych latach od posadzenia. Po 20 latach widoczne jest zauważalne spowolnienie tempa wzrostu, a w momencie, gdy drzewo osiągnie 10-16 m wysokości, wzrost całkowicie ustaje. Jarzębina jest drzewem długowiecznym – dożywa nawet 100 lat. Jeżeli nie chcemy, by drzewo było zbyt wysokie, warto wybrać odmianę niską, np. var. glabrata, która rośnie na wysokość ok. 3-4 m, dzięki czemu bardziej przypomina krzew.

4. Budleja Dawida

Budleja Dawida to krzew liściasty, polecany nawet dla początkujących ogrodników – jest bardzo łatwa w uprawie. Rośnie wyjątkowo szybko, nawet, gdy radykalnie ją przytniemy. Na przełomie lipca i sierpnia osiąga już 1,5 m. Krzewy, które nie są przycinanie (ponieważ nie przemarzły zimą), mogą uzyskać nawet 3 m – jednak bez przycięcia kwitną słabiej.

5. Ostróżka ogrodowa

Ostróżka ogrodowa to bylina zimująca w gruncie. Standardowa jej wysokość to 80-180 cm, w zależności od warunków uprawy i odmiany. Obecnie istnieje aż 350 odmian tej rośliny, różniących się kolorem i kształtem kwiatostanów.

6. Rącznik pospolity

Ta roślina należy do grupy gatunków jednorocznych, produkowanych z rozsady. Rośnie niezwykle szybko – w ciągu jednego sezonu uzyskuje nawet 2-3 m wysokości, dlatego przez niektórych nazywany jest „jednorocznym drzewem”. Rącznik kwitnie od końca lata do późnej jesieni (do pierwszych przymrozków).

7. Dalia (georginia)

Dalia, nazywana też georginią, jest byliną niezimującą w gruncie, dlatego co roku należy ją wykopywać na jesieni i przechowywać aż do wiosny w pomieszczeniu. Dalia występuje aż w 2000 odmianach i w zależności od rodzaju może osiągać wysokość 20-150 cm. Należy do jednym z najpiękniejszych roślin szybko rosnących.

8. Rdesówka Auberta

Rdest należy do jednych z najszybciej rosnących pnączy wieloletnich. Osłonę z tej rośliny uzyskamy już w ciągu 2-3 miesięcy. Jej rozrost ogranicza się poprzez regularne przycinanie. Najszybciej wśród rdesówek rośnie odmiana nazywana jako rdest Auberta. Roślina ta wytwarza aż 6 m przyrostów rocznie. Co ważne, rdesówka jest rośliną mrozoodporną, dzięki czemu będzie pięknie zdobić i osłaniać ogród przez cały rok. Jest również bardzo łatwa w uprawie.

9. Cytryniec chiński

Cytryniec chiński jest drzewiastym pnączem, które dorasta nawet do 12 m wysokości. Zaliczany jest do roślin szybko rosnących, ponieważ rocznie zyskuje od 0,5 do nawet 1,5 m wysokości. Od 4-5 roku cytryniec zaczyna kwitnąć, co dodatkowo urozmaici ogród w ozdobne czerwone kuleczki. Znakomicie wije się po różnego rodzaju podporach, pergolach czy altanach.

10. Wilec purpurowy

Roślina pnąca, która osiąga nawet 2,5 m wysokości. Jej cechą charakterystyczną jest wydawanie setek kwiatów, z których każdy kwitnie zaledwie jeden dzień i jest zastępowany przez kolejne. Wilec jest szczególnie popularną rośliną stosowaną do pokrycia ścianek altan czy płotów.

—

art. sp. – /do 13.09.2022/