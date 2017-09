Liga Mistrzów: Neymar – sprzedany do Paris Saint-Germian za rekordową stawkę 222 milionów euro…

Rusza nowy sezon w Lidze Mistrzów. W grupie D, najciekawiej zapowiada się spotkanie Barcelony z Juventusem Turyn.

Po przerwie wakacyjnej wraca futbol na najwyższym poziomie. Champions League, jest najbardziej prestiżową ligą, w której grają same najlepsze zespoły ze Starego Kontynentu. Do tego grona, wchodzą zespoły, które w swoich ligach zajęły pierwsze miejsce w tabeli oraz przeszły drogę kwalifikacji.

I jak co sezon mamy osiem grup – od grupy A do grupy H, a w każdej grupie gra po cztery zespoły. Po rozegranych sześciu kolejkach, tylko dwie pierwsze przechodzą do 1/8 finału, zespół zajmujący trzecie miejsce awansuje do 1/16 finału Ligi Europejskiej, a czwarta drużyna odpada z rozgrywek.

Mecz Barcelony z Juventusem – przedwczesny finał…

W każdej grupie są jakieś zespoły, które rozegrają szlagierowe spotkania. W grupie D w pierwszej kolejce najciekawiej zapowiada się spotkanie Barcelony z Juventusem Turyn.

To ćwierćfinaliści ostatniej edycji Ligi Mistrzów w tym sezonie trafili na siebie już w fazie grupowej. Katalończycy w kwietniu tego roku przegrali 0:3 w dwumeczu z włoskim Juventusem.

W lipcu częściowo zrewanżowali się turyńczykom, pokonując ich 2:1 w meczu sparingowym. We wtorek (12.09), będą chcieli ponownie wygrać, tym razem stawką są punkty w Lidze Mistrzów.

Neymar – sprzedany do Paris Saint-Germian za rekordową stawkę 222 milionów euro…

Latem piłkarzem Juventusu został bramkach Wojciech Szczęsny, kupiony z Arsenalu Londyn za 12,2 mln euro. Reprezentant Polski ma być następcą Gianluigiego Buffona, gdy ten zakończy karierę sportową, co podobno ma nastąpić po mundialu w Rosji w 2018 roku. Do tego czasu Szczęsny będzie rezerwowym, ale trener Massimiliano Allegri zapowiedział, że będzie Polakowi dawać szansę gry. Kto wie, być może właśnie Szczęsny stanie miedzy słupkami podczas gry Juventusu na Camp Nou.

Nie tylko Juventus dokonał w sowim składzie przebudowań. Zrobiła to również Barcelona. Sprzedała jednego ze swoich najlepszych zawodników – Neymara, który odszedł do Paris Saint-Germain za rekordową w historii futbolu kwotę 222 milionów euro. Zastąpić ma go pozyskany z AC Milan – Gerard Deulofeu (kupiony za 12 mln euro).

Eksperci oceniają, wtorkowe spotkanie pomiędzy Barceloną a Juventusen Turyn na lekką przewagę Starej Damy. Chociaż Barcelona też nie pozostaje bez szans…