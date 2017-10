Liga Mistrzów: AS Roma – czy mają szanse wyjść z grupy?

Ostatni raz piłkarze Chelsea Londyn gościli na Stadio Olimpico 4. listopada 2008 roku. 31. października ponownie zagrają na tym obiekcie. Przed tygodniem na Stamford Bridge padł remis 3:3 ( 2:1).

Kibice liczą również w tym meczu na wielkie emocję. Gospodarze świetnie rozpoczęli spotkanie i prowadzili już 2:0, po bramkach Davida Luiza (w 11’) i Eden Hazard (w 37’). Rzymianom jeszcze przed przerwą udało się zdobyć kontaktowego gola, zdobytego przez Aleksandara Kolarova (w 40’). W 64 minucie bramkę zdobył Edin Dżeko. Dopiero w 70 minucie po drugim golu Edina Dżeko wyszli na prowadzenie. Szczęście Romy nie trwało długo, bo w 75 minucie także swoją drugą bramkę zdobył Eden Hazard i ustawił wynik na 3:3.

Chelsea London w grupie C – lideruje, mają już 7 punktów (2 – zwycięstwa, 1 – remis, 0 – porażek). Piłkarze z Romy też nie są gorsi i mają 5 punktów (1 – zwycięstwo, 2 – remisy, 0 – porażek).

Antonio Conte ma małe pole manewru…

Tego roku The Blues zainwestowali w kilku kluczowych graczy. Jednym z nich bez wątpienia jest Hiszpan Alvaro Morata, klub kupił go za 65 mln euro z Realu Madryt. Trener Antonio Conte ceni jego umiejętności. Conte jest jednym z najlepszych trenerów na świecie. Kibice okrzyknęli go „zdobywcą”. Z Juventusem Turyn zdobył rozgrywki Serie A, aż trzy razy. Później był trenerem reprezentacji Włoch, z mało znaczącej kadry, potrafił dojść z nią do ćwierćfinału Euro 2016 i dopiero tam odpadli z Niemcami po rzutach karnych. A Anglii po pierwszym roku pracy zdobył mistrzostwo kraju z The Blues. Dzięki Conte „Niebiescy” znów wypłynęli na szerokie wody. Teraz to samo chce zrobić na arenie europejskiej, oczywiście zdobywając Puchar Champions League.

Teoretycznie ma piłkarzy, z którymi może się to udać. Ale praktycznie wygląda to mniej różowo. W klubie jest zakontraktowanych około 62 piłkarzy, ale większość z nich jest wypożyczona. Ma więc małe pole manewru. Musi pracować z tymi piłkarzami, którymi ma do dyspozycji.

Jednym z piłkarzy, którego warto podpatrywać jest Belg Eden Hazard, jest on jednym z najlepszych piłkarzy w Premier League. Skuteczność i drybling to tylko jedne z jego atutów. W okienku transferowym „biją” się o niego najlepsze kluby m.in. Real Madryt jest nim ciągle zainteresowany.

AS Roma – mają szanse wyjść z grupy…

AS Roma ma szanse w tym sezonie aby wyjść z grupy i zagrać w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Choć Atletico Madryt (zajmują 3. miejsce w tabeli, z wynikiem 2. punktów), mogą ich prześcignąć. Faza grupowa jest w połowie rozgrywek i tutaj jeszcze wszystko może się zdarzyć.

Eksperci twierdzą, że Roma nie jest jeszcze gotowa by grać na europejskim poziomie. I to drugie miejsce w tabeli bardziej przypisują piłkarzom z Madrytu. Trener Eusebio Di Francesco, zrobi jednak wszystko aby udowodnić, że jego piłkarze mogą grać na międzynarodowym poziomie. Latem klub zainwestował w kilku piłkarzy m.in. w Ricka Karsdorpa, klub kupił go z Feyenoordu Rotterdam (za 14 mln euro).

Z wypożyczenia wrócił bramkarz Łukasz Skorupski, za innego naszego rodaka Wojciecha Szczęsnego (wrócił go Arsenalu Lodnyn, a ten sprzedał go do Juventusu Turyn, gdzie jest zmiennikiem Gianlugi Buffona). Roma, straciła jednak wielu piłkarzy, którzy odeszli do innych włoskich klubów lub wybrali grę zagranicą – Anglia, Hiszpania, Grecja. W klubie najbardziej brakuje Francesco Tottiego, który zakończył już karierę sportową. Totti był najbardziej znaną i cenioną osobą w zespole.