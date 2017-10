Lakiery hybrydowe – fakty i mity

Czy lakier hybrydowy niszczy paznokcie?

W Internecie często można znaleźć różne opinie, jakoby lakier do paznokci miał niszczyć paznokcie osób, które regularnie go wykonują. Jednak czy są to opinie potwierdzone?

Lakier trwały przez dwa tygodnie

Lakiery hybrydowe zyskały dużą popularność, ponieważ są łatwe w użyciu i niezwykle trwałe. Nakłada się je jak tradycyjne lakiery do paznokci i utwardza w specjalnej lampie, dzięki czemu trzymają się na paznokciach przez dwa tygodnie lub dłużej. Czy tak trwała stylizacja może być obojętna dla paznokci?

Lakiery hybrydowe składają się z płynnych polimerów, które utwardzają się pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Upraszczając, w wyniku skomplikowanej reakcji chemicznej nasze paznokcie pokrywają się plastikiem. Polimery te, za sprawą zmatowienia płytki, primerów (wytrawiaczy) i specjalnej bazy pokrywają płytkę paznokcia niezwykle trwałą powłoką, zespoloną z paznokciem. Oprócz tego zespolenia, powłoka polimerowa nie ma żadnego innego oddziaływania na paznokieć. Dlaczego? Ponieważ płytka paznokcia jest martwą, zrogowaciałą tkanką. Nie ma w niej naczyń krwionośnych a wymiana gazowa następuje w bardzo ograniczonym stopniu. Co za tym idzie, pokrycie płytek paznokci warstwą plastiku nie ma na nie żadnego wpływu. Po prawidłowym pomalowaniu i utwardzeniu wedle wskazań producenta hybrydy nie szkodzą paznokciom w nawet najmniejszym stopniu.

Kiedy paznokcie się niszczą…

Niekiedy zdarza się, że po wykonaniu i zdjęciu manicure hybrydowego kondycja paznokci nie jest zadowalająca. Przyczyn tego stanu może być kilka. Najczęstszą przyczyna pogorszenia stanu paznokci jest nieprawidłowe zdejmowanie hybrydy. Obgryzanie, odłupywanie lakiery zębami to ogromna krzywda wyrządzana paznokciom. Każdy oderwany płat lakieru odrywa się wraz z cienką warstwą naturalnego paznokcia, sprawiając, że staje się on cienki i słaby. Z każdym kolejnym zerwaniem lakieru, paznokcie są w coraz gorszej kondycji. Taki sam efekt może dać nieodpowiednie przygotowanie płytki do malowania.

Zbyt mocne piłowanie przed malowaniem również mocno osłabia płytki i sprawia, ze stają się cienkie jak papier. Aby tego uniknąć, przed malowaniem wystarczy delikatnie pociągnąć płytkę bloczkiem ściernym, tylko tyle, by usunąć jej naturalne natłuszczenie. Również primery należy stosować z umiarem i w miarę możliwości używać wersji bezkwasowej. Do zdejmowania lakierów hybrydowych warto używać frezarki, gdyż długotrwałe moczenie paznokci w acetonie również wpływa na nie osłabiająco.

Kolejnym błędem w technice, który może zaszkodzić naszym paznokciom jest nieprawidłowe naświetlanie, tłumaczy stylistka Joanna Bajoch z evonails.pl. Każdy producent lakierów wyraźnie zaznacza, jaka lampa należycie je utwardza. Niestosowanie się do tych zaleceń może powodować złe utwardzenie się hybrydy a co za tym idzie – nie tylko jej gorszą trwałość, ale także potencjalnie większe ryzyko uczulenia na składniki lakieru.

Szkodzi czy nie szkodzi?

Prawidłowo wykonany manicure hybrydowy nie szkodzi paznokciom. Jeśli lakier zostanie zdjęty z paznokci z zachowaniem wszelkich reguł, płytki paznokci powinny być w takim samym stanie, jak przed malowaniem. Opinia, jakoby lakier hybrydowy niszczył paznokcie wynika zazwyczaj z błędów przy jego nakładaniu. Nic nie stoi na przeszkodzie by używać tej techniki w domu, jednak w razie jakichkolwiek problemów, warto zwrócić się do wykwalifikowanej manikiurzystki.