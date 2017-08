James Kennedy: „Jestem wielkim fanem Chopina i Pendereckiego”

James Kennedy, fantastyczny, utalentowany muzyk z Wielkiej Brytanii. Wokalista, autor tekstów i producent muzyczny. Opowiedział mi o swojej pasji do muzyki, nowej płycie, Polsce i marzeniach. Zapraszam do przeczytania wywiadu.

Justyna Borowiecka: Jesteś piosenkarzem, autorem tekstów i producentem. Proszę powiedz od czego zaczęła się Twoja pasja do muzyki?

James Kennedy: – Muzyka była mają pasją od najmłodszych lat. Przed tym jak zacząłem grać i pisać teksty, ja miksowałem nagrania, tańczyłem i marzyłem żeby być wykonawca! Moi rodzice kupili mi małą akustyczna gitarę na moje 9-te urodziny – mój tata pokazał mi prosty Blues Riff – I ja to załapałem od razu. Właściwie to moje życie zmieniło się od tamtego momentu. Ja tylko chciałam grać na gitarze! Od tego momentu uczyłem się śpiewać i produkować no i reszta to historia.

Kto Ci najbardziej inspiruje do tworzenia muzyki?

– To się cały czas zmienia! Czasami to są rzeczy, które mnie złoszczą, czasami te które sprawiają, że jestem szczęśliwy, kiedy indziej jest to Pop piosenka zasłuchana w radio, kiedy indziej książka albo jakieś wydarzenie. Czasami jest to duże zapytanie jeśli życie? To naprawdę może być wszystko i często się zmienia.

Wydałeś płytę „Home”, o czym ona jest?

– Home jest pamiętnikiem z okresu w moim życiu kiedy upadłem naprawdę nisko. Miałem depresje i straciłem zainteresowanie muzyka, przechodziłem przez naprawdę bardzo silny kryzys i nie potrafiłem się odnaleźć. Nie mailem zamiaru tworzyć więcej muzyki. Jednak ten kryzys, ta moja przygoda sprawiły ze piosenki same zaczęły powstawać. One zaczęły wyrażać to co doświadczyłem w tamtym momencie mojego zżycia. Wyszedłem z tej depresji z lepszym zrozumieniem co jest ważne w moim życiu. I to właśnie jest wyrażone w albumie. Album ma i te szczęśliwe i te smutne piosenki. Ten album jest bardzo prawdziwy, emocjonalny, wartościowy i prawdziwy. On zawsze będzie dla mnie ważny.

Czy płyta będzie dostępna w Polsce?

– Jeszcze nie jest dostępna w sklepach ale możesz ją kupić on Line z Amazona, iTunes albo z mojego własnego sklepu Bandcamp. Cd mogą być wysłane do Polski. Nie ma problemu.

A jak już jesteśmy przy Polsce, to powiedz czy kiedykolwiek byleś w Polsce?

Jeśli byleś, to co podobało Ci się najbardziej? Jeśli nie, to czy odwiedzisz nas kiedyś?

– Nigdy nie byłem w Polsce ale naprawdę kiedyś chciałbym ja odwiedzić. Mam przyjaciół, którzy byli w Polsce i powiedzieli mi ze Polska to piękny kraj i ludzie (Polacy) są wspaniali, wiec mam nadziej, że będę mógł was odwiedzić wkrótce.

Co wiesz o Polsce?

– Nie wiem za dużo o Polsce, oprócz tego ze krajobraz jest przepiękny, ludzie bardzo przyjaźni i macie BARDZO MOCNE piwo.

Czy znasz jakiś polskich muzyków czy aktorów?

– Jestem wielkim fanem Chopina I Pendereckiego ale nie jestem zaznajomiony ze współczesnymi artystami w Polsce. Jeśli ktoś chciałby zarekomendować jakiś artystów proszę o Twetta (uśmiech!).

Twoja płyta „Home” jest mocna, dynamiczna, rockowa gdzieniegdzie słychać twój łagodny głos. Jak byś opisał te płytę?

– Ja bym ten album opisał ze jest emocjonalny, prawdziwy, osobisty, czuły i daj sile. Muzycznie ta płyta ma ciemna. Ciężki Alt Rock piosenki jak Entertainer. Proste ballady jak Misfits, Pop/Rock piosenki jak Unconditional i Hometown i smutne jak Jast a Man.

Singlem stała się piosenka „Unconditional”, do której został nakręcony teledysk. Powiedz jak pracowało Ci się na planie teledysku?

– Pomysł na video clip przyszedł do mnie od razu. Ta piosenka jest o rodzinach i ich bezwarunkowej miłości, nawet w ciężkich momentach wiec myślałam ze będziecie mieć to sens jak pojawia się w tym video prawdziwe rodziny. W video można zobaczyć niektórych członków mojej rodziny; moich rodziców i dziadków.

Kto jest Twoim największym słuchaczem?

– Moi fani. Ja ma bardzo bliska relacje z moimi fanami on Line, my rozmawiamy na żywo jeśli mam czas i moi fani (nazywani Misfits). Są bardzo zaangażowani w to co robię.

Jesteś bardzo zdolnym muzykiem. Jakie wymienisz cechy, które opisują Ciebie i Twój charakter?

– Właściwie jest bardzo normalnym człowiekiem. Właściwie to interesuje się oprócz muzyka: historia, polityka, naukami ścisłymi, społeczeństwem i filozofią. Interesuje się fitnessem i zdrowym trybem życia i to właściwie jest bardzo normalne życie – aczkolwiek piwo jest nadal moim złym nawykiem (śmiech!). I lubię myśleć, że jestem cierpliwy, wyrozumiały i widzę w ludziach to co najlepsze.

Jakich muzyków i muzyki słuchasz na co dzień?

– Oh wow, wielu! To SA niektórzy: Zappa, Pink Floyd, Chopin, Radiohead, My

Chemical Romance, Stravinsky, Squarepusher, Immortal Technique, Aphex Twin,

Ice-T, 30 Seconds To Mars, Paramore, Jeff Buckley, Soundgarden, Nirvana,

Smashing Pumpkins, Eric Dolphy, Ravel, Allan Holdsworth, Steve Vai, Paco De

Lucia, The Beatles, Billy Talent, John Coltrane, JayZ – i dosłownie wielu innych.

Co lubisz robić w wolnej chwili?

– Udzielam się towarzysko, ćwiczę, czytam, lubię wychodzić i zwiedzać różne miejsca, lubię dobre jedzenie i filmy – tak naprawdę to nic zbyt specjalnego (uśmiech).

Jakie jest Twoje największe marzenie?

– Świat z równouprawnieniem, sprawiedliwością i współczuciem dla wszystkich rzeczy.

Jakie masz palny na najbliższe dni/miesiące?

– Właśnie pracuje nad nowymi nagraniami i być może występem na żywo. Może Polska mnie zaprosi by wystąpić (uśmiech).

I już na koniec możesz pozdrowić polskich czytelników i Twoich fanów (uśmiech).

– Cześć! Dzięki za wszystko! Proszę wejdźcie na mój Twitter, Snapchat, Facebook czy Instagram pages at JamesKennedyUK i powiedzcie część. Mam nadzieje ze zobaczę was wszystkich wkrótce. Uważajcie na siebie, opiekujcie się innymi i bądźcie wspaniali (uśmiech!).

Z Jamesem Kennedy rozmawiała: Justyna Borowiecka

Więcej o Jamesie Kennedy:

Online: www.jameskennedystuff.com | www.kyshera.com | www.konicrecords.com

Twitter: @JamesKennedyUK

Skype: konic.records

Video-clip James Kennedy – „Unconditional”