Jaglany detoks- idealny sposób na oczyszczenie organizmu

Odczuwasz spadek energii, cierpisz na częste bóle głowy, masz problemy z koncentracją i często ratujesz się kofeiną? To tylko początek listy uporczywych dolegliwości, z którymi możesz mierzyć się na co dzień. Z pewnością Twojemu organizmowi przyda się detoks. Nie musisz od razu porywać się na męczące głodówki, wystarczy że wypróbujesz nowatorski detoks jaglany, który poza właściwościami oczyszczającymi, wykazuje także działanie odkwaszające i odżywcze.

Kasza jaglana i jej wpływ na organizm

Detoks jaglany opiera się na spożywaniu kaszy jaglanej w określonych ilościach i porach. Jest to znacznie lepsza alternatywa detoksu opartego wyłącznie na sokach, ponieważ stosowana może być niemal przez każdego i nie nadwyręży naszego budżetu. Warto wiedzieć, że kasza jaglana bogata jest w składniki odżywcze oraz witaminy. Dostarczy nam dużo żelaza, magnezu, karotenu, kwasu foliowego, witamin z grupy B, sodu, potasu, wapnia, witaminy K i wiele innych. Ponadto, nie zawiera glutenu, a dzięki znacznej ilości błonnika pomaga oczyścić jelita. Detoks jaglany polecany jest szczególnie osobom, które dużo pracują i z pewnych względów nie mogą zdecydować się na głodówkę.

Jak przygotować się do detoksu?

Zanim wprowadzimy detoks jaglany musimy się odpowiednio przygotować. Najistotniejsze jest przecież nasze zdrowie, dlatego przygotowania dobrze jest rozpocząć przynajmniej dwa tygodnie wcześniej. Podstawa to nawodnienie, zalecana jest zwłaszcza woda alkaliczna, czyli taka, która posiada zasadowe pH. Każdy dzień powinniśmy zaczynać od szklanki ciepłej wody, należy ją pić również w ciągu dnia, najlepiej przed posiłkami. Na minimum 7 dni przed detoksem musimy także wyeliminować z jadłospisu żywność wysoko przetworzoną, a więc takie produkty jak m.in. mleko, cukier, ser pleśniowy, mięso, napoje gazowane i oczywiście fast-food. Pamiętajmy za to o spożywaniu dużej ilości warzyw, owoców, produktów zbożowych pełnoziarnistych czy orzechów i kiełków.

Jadłospis i zasady detoksu jaglanego

Detoks jaglany trwa przeważnie ok 12 dni, choć w niektórych przypadkach możemy go przedłużyć nawet do trzech tygodni. W pierwsze dni ograniczamy się wyłącznie do zupy z kaszy jaglanej, w następnych dniach możemy również włączyć warzywa oraz owoce. Rano warto wypić kleik z siemienia lnianego oraz szklankę ciepłej wody alkalicznej, najlepiej zrobić to jeszcze przed śniadaniem. Na detoksie spożywamy 3 posiłki dziennie, wszystkie powinny być oparte o kaszę jaglaną w różnej postaci. Dokładne przepisy znajdziemy m.in. w książce “Jaglany detoks” Marka Zaremby, która dostępna jest w księgarni PWN. Co ważne, detoks jaglany możemy także zastosować w wersji skróconej, która trwa zaledwie 2 dni. Wówczas pomijamy proces specjalnych przygotowań.

Zalety detoksu jaglanego

Detoks tego rodzaju możemy przeprowadzić w dowolnym momencie, niezależnie od pory roku, ponieważ kasza jaglana ma właściwości rozgrzewające. Dużą zaletą jest fakt, że podczas detoksu nie odczuwamy głodu, dlatego zalecany jest również osobom wykonującym ciężka pracę. Nie odczujemy także pogorszenia naszego samopoczucia, a wręcz odwrotnie, przypływ energii. Po całej kuracji powinniśmy zauważyć ponadto poprawę cery, lepszą zdolność koncentracji, a nawet niewielki spadek wagi. Jednym słowem poczujemy się dużą lepiej.

Detoks jaglany to świetna alternatywa dla głodówek czy detoksu opartego wyłącznie na sokach. Bez większego dyskomfortu oczyścimy nasz organizm ze szkodliwych toksyn, czego efektem będzie widoczna poprawa samopoczucia.

—

exp.