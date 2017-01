„Inteligencja emosocjalna” L. S. Sabor (recenzja książki)

„Inteligencja emosocjalna. Poznaj emocje swoje i innych i żyj lepiej” to kolejna książka poruszająca kwestię EQ (inteligencji emocjonalnej) oraz relacji międzyludzkich. Jak dowodzi bowiem autor – Luis Stortini Sabor – inteligencja to nie tylko możliwości intelektualne danego człowieka, ale również emocje, które „określają nasze życie codzienne”.

Co ciekawe, „większość ludzi (…) nie ma pełnej świadomości, co czuje, a jeszcze mniej wie na temat tego, jakie emocje wpływają na ich życie codzienne, pracę, rodzinę, partnera życiowego czy na stosunki z dziećmi i z samym sobą”. Tym trudniejsza okazuje się więc kontrola naszych emocji i sterowanie nimi w ten sposób, by były bardziej pozytywne, by budowały stabilne relacje, a także byśmy sukcesywnie osiągali obrane wcześniej cele. Sukces w tym przypadku nie polega więc na materialnym wzbogaceniu się, ale na lepszym poznaniu samego siebie i własnych emocji po to, by lepiej zrozumieć też innych.

Dlaczego więc tak wiele osób ma ewidentny problem ze zgłębieniem własnych emocji? Jak wskazuje autor, „podstawową przyczyną tego jest fakt, że rozwój człowieka w krajach Zachodu był o wiele mniej ważny niż postęp w innych dziedzinach”. Nie zgłębiamy własnych osobowości, nie uczymy się psychologii czy EQ w szkołach; są one marginalizowane i niedoceniane. „Dzisiaj możemy się kontaktować w rzeczywistym czasie z każdym miejscem na Ziemi, możemy wysyłać i otrzymywać skomplikowane informacje, a nawet pracować w zespole ludzi, z których każdy mieszka na innym kontynencie. Jednak ten cały postęp nie sprowokował niczego, co by polepszyło naszą jakość życia”.

Autor, w celu lepszego poznania naszych emocji, proponuje wiele rozwiązań, m.in. opracowanie tabeli identyfikowania własnych emocji w celu opracowania ich… rankingu. Radzi też, jak kontrolować gniew (np. nigdy nie reagować natychmiast na daną sytuację, dać sobie chwilę na zastanowienie), strach, uczucie wstydu, zaskoczenie itp. Jak się okazuje, właściwe ukierunkowanie emocji pozwala osiągnąć pozytywne skutki, np. odpowiednio ukierunkowany gniew pozwalać ma na „pozytywne działanie agresywne w stosunku do postawionych sobie celów. Jest [też] motorem napędzającym wytrwałość”.

Luis Stortini Sabor porusza wreszcie kwestię wykorzystania inteligencji emosocjalnej w rodzinie. Jak przekonuje, „rodzina (…) stanowi – podobnie jak demokracja – sprawdzoną i niezbędną formę życia w społeczeństwie. Jedną z wad rodziny jest trudność, z jaką się – generalnie – dostosowuje do szybkich zmian w społeczeństwie (…) ostatnie dziesięciolecia były świadkami prawdziwej eksplozji jej alternatywnych form”.

Autor następnie porównuje modele rodzin tradycyjnych i tych alternatywnych, pisząc: „liczba rodzin z jednym rodzicem wzrosła (…) o ponad pięćdziesiąt procent (…). Do tego trzeba jeszcze doliczyć liczbę małżeństw homoseksualnych. (…) Zebrane dane pozwalają zakładać liczbę 12 000 małżeństw homoseksualnych zawartych w latach 2005-2010 (…) znajdą się w niej ewentualni rodzice adopcyjni, albo – w przypadku par lesbijskich – osoby, które mogą stosować różne formy zapłodnienia”. L. Sabor podkreśla przy tym, że „rodzina jest pierwszym i głównym źródłem formowania się człowieka w krytycznym okresie, jakim jest dzieciństwo”.

Celem książki „Inteligencja emosocjalna” jest umożliwienie nam zrozumienia świata nas otaczającego – poczynając od siebie samego, poprzez nasze życie codzienne, bliskich i relacje z nimi, miejsce pracy, a kończąc na religii. Osobiście uważam, że jest to przydatna książka, choć nie ma ona na celu znaczącej zmiany naszego życia, a jedynie poszerzenie naszej wiedzy na temat EQ i wprowadzenie subtelnych poprawek do naszego dotychczasowego postrzegania świata.

Ilość stron: 248

Format: 145×205 mm

Wydawnictwo: Bellona