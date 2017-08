GROM – Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego

Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego potocznie określana jest jako GROM. Jest uważana za najbardziej elitarną jednostkę wojskową. Żołnierze tej jednostki są szkoleni do akcji specjalnych: działań antyterrorystycznych i działań ratunkowych takich, jak: HR, NCE, CSAR.

Krótka historia jednostki

Do prac przy tworzeniu tej elitarnej jednostki przystąpiono w roku 1990. Decyzja o stworzeniu w polskiej armii specjalnej jednostki została podjęta przez rząd Tadeusza Mazowieckiego. Tworząc GROM sięgnięto po doświadczenia Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Pewien wpływ na powstanie tej elitarnej jednostki wpływ miała operacja „Samum”przeprowadzona w Iraku. Oficjalnie jednostka zaczęła istnieć 13 lipca 1990 roku. O naborze do nowo tworzonej jednostki wiedzieli jednak tylko nieliczni. Kandydatów do służby w GROM poszukiwano wśród żołnierzy brygady desantowo-szturmowej, byłych żołnierzy specjalnych kompanii. Rekrutację prowadzono także wśród policyjnych pododdziałów i kompanii antyterrorystycznych, wśród żołnierzy służących w pododdziałach rozpoznawczych, ale także wśród absolwentów szkół oficerskich. Pierwszym dowódcą GROM-u został podpułkownik Sławomir Petelicki. Gotowość bojową GROM osiągnął już w roku 1992. Dwa lata później jej żołnierze po raz pierwszy wzięli udział w misji zagranicznej. Wzięli udział w operacji o nazwie „ Uphold Democracy” w Republice Haiti. Do roku 1999 jednostka podlegała Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Od tego roku jednostka weszła w struktury Ministerstwa Obrony Narodowej. Jej bezpośrednim zwierzchnikiem jest Minister Obrony Narodowej.

Jednostka Wojskowa GROM imienia Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej

Ta jest obecnie pełna nazwa jednostki GROM. Z inicjatywą nadania jednostce imienia Cichociemnych wystąpił w roku 1995 jej ówczesny dowódca pułkownik S. Petelicki. Zaszczytne imię Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej zostało nadane decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 1995 roku. W roku 1996 prezydent Aleksander Kwaśniewski przekazał ówczesnemu dowódcy, którym był generał brygady Marian Sowiński Sztandar Jednostki. W uroczystości wzięli udział Cichociemni Spadochroniarze AK wśród nich Bronisław Czepczak ( po wojnie używał nazwiska Górecki). Bronisław Czepczak Górecki oraz Agnieszka Petelicka (żona pierwszego dowódcy GROM-u) zostali rodzicami chrzestnymi sztandaru.

Misje GROM

Żołnierze GROM brali udział między innymi w misji na terenie byłej Jugosławii. Misja ta miała miejsce w roku 1996. W trakcie jej trwania żołnierze z jednostki GROM brali udział w operacji „Little Flower”. W jej trakcie doszło do zatrzymania Slavko Dokmanovicia – zbrodniarza wojennego oskarżonego o zabicie 260 mężczyzn we wsi Ovcara. W 2002 roku żołnierze GROM wzięli udział w misji w Afganistanie. W 2007 roku brali udział w operacji „Achilles” na terenie tego kraju. Pięć lat później stoczyli krwawą walkę z przeważającymi siłami talibów.

GROM jest jednostką, której zazdrości nam cały świat. Służą w niej tylko najlepsi wybrani z najlepszych.

