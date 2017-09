Feromony przeznaczone dla mężczyzn są reklamowane jako sposób przyciągania uwagi kobiet, a przeznaczone dla kobiet – mężczyzn. Można w takim razie można zadać sobie pytanie: Co z osobami homoseksualnymi? Wśród nich również jest sporo osób, które są zainteresowane wsparciem w uwodzeniu, jakie oferują feromony syntetyczne. Polecamy im zapoznanie się z informacjami zawartymi w niniejszym artykule, który na pewno rozwieje ich wątpliwości, potwierdzając że wykorzystanie feromonów w uwodzeniu jest skuteczne niezależnie od orientacji seksualnej.

Feromony a homoseksualizm – co na to nauka?

Odpowiedź na pytanie o działanie feromonów wśród osób homoseksualnych oferuje nauka, a konkretnie badania dotyczące różnic między funkcjonowaniem mózgu osób hetero- i homoseksualnych jeśli chodzi o odbieranie bodźców seksualnych. Według badań przeprowadzanych przez szwedzkich neurobiologów, mózg mężczyzny orientacji homoseksualnej odbiera seksualne bodźce w sposób analogiczny do kobiety orientacji heteroseksualnej, a kobiety homoseksualnej do mężczyzny heteroseksualnego.

Badania przebiegły w następujący sposób: 36 osób, z których połowa była hetero-, a połowa homoseksualna dostało do powąchania najpierw zwyczajne zapachy, a potem próbki męskich i damskich feromonów. Okazało się, że o ile w przypadku tych pierwszych u badanych pobudzonym fragmentem mózgu była kora węchowa, tak w przypadku tych drugich było to podwzgórze, które nie jest powiązane z węchem. Jeśli chodzi bowiem o działanie feromonów, chociaż są one odbierane przez nos, powodowane przez nie bodźce wiążą się nie tyle z zapachem, co sygnałem docierającym do podświadomości poprzez znajdujący się w nosie narząd przylemieszowy. Badaczom udało się więc dojść aż do dwóch bardzo ważnych wniosków – jednym z nich jest istnienie różnicy w działaniu mózgów osób homo- i heteroseksualnych, drugim zaś istnienie feromonów ludzkich, które wpływają na ludzi w sposób podświadomy.

Kontynuacją pracy szwedzkich badaczy były badania wykonane przez filadelfijskiego neurofizjologa, w ramach których grupa mężczyzn hetero- i homoseksualnych oraz kobiet heteroseksualnych miało powąchać zapachy osób obu orientacji i obojga płci. W rezultacie okazało się, że osoby heteroseksualne lepiej reagują na zapachy osób płci przeciwnej, natomiast homoseksualne – tej samej. Podobnie jak eksperyment Szwedów, badania Amerykanina służą jako dowód biologicznego uwarunkowania orientacji seksualnej.

Feromony dla homoseksualistów? Jak najbardziej!

Co wyżej opisane badania oznaczają z perspektywy używania feromonów syntetycznych przez osoby homoseksualne? Otóż okazuje się, że mogą ich używać w taki sam sposób jak osoby heteroseksualne dla wspomagania uwodzenia, ponieważ osoby homoseksualne tej samej płci będą na nie jak najbardziej reagować i tak np. reakcja zachodząca u homoseksualisty odbierającego męskie feromony będzie identyczna jak u heteroseksualnej kobiety.

Co więcej, „skutek uboczny” w postaci uzyskania większej sympatii osób płci przeciwnej również jest bardzo pozytywnym efektem, który pomaga nawiązywać relacje pozbawione seksualnego charakteru. Feromony są często wykorzystywane na przykład przez osoby prowadzące negocjacje biznesowe, ponieważ pomagają nabrać pewności siebie i decyzyjności, która jest niezbędna w takich sytuacjach. Dlatego niewątpliwie warto zainteresować się ofertą firm oferujących feromony syntetyczne!

