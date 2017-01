„Dziwactwa i sekrety władców Polski” I. Kienzler (recenzja książki)

Iwona Kienzler w swojej książce pt. „Dziwactwa i sekrety władców Polski” udowadnia, że historia wcale nie musi być nudna i w niezwykle ciekawy sposób opisuje tajemnice polskich królów i książąt. Powołuje się przy tym na licznych kronikarzy i fakty historyczne, pieczołowicie dokumentując opisy.

Do grona dziwaków i szaleńców autorka zalicza przede wszystkim: Bolesława Śmiałego, Bolesława Rogatkę i Władysława Białego. Czytelnik ma również szansę dowiedzieć się wielu informacji pomijanych w większości książek do historii, takich jak ciekawostki o rozkoszach stołu, hobbystach, pasjonatach, szaleństwach mody, przepowiedniach, horoskopach, alchemii i siłach nadprzyrodzonych.

Wreszcie, autorka opisuje też tajemnice sypialni. Z sekretów wymienia m.in. białe małżeństwa. Jedną z ciekawszych historii jest związek Bolesława Wstydliwego z księżną Kingą. Jako małżeństwo złożyli oni bowiem zgodnie śluby czystości, głównie ze względu na impotencję żony i prawdopodobne homoseksualne skłonności męża. Co ciekawe, Bolesław „Wstydliwy” otrzymać miał swój przydomek właśnie ze względu na fakt, iż nigdy nie zaznał kobiety.

Autorka opisuje też pogłoski o licznych romansach czy homoseksualnych miłościach władców takich, jak: Bolesław Śmiały (o którym Jan Długosz pisał, iż „popadł w haniebny i plugawy grzech sodomski”), Władysław Warneńczyk (który pokochał syna kasztelana lwowskiego i – jak podkreśla I. Kienzler – obecnie jest patronem polskich gejów), Władysław IV Waza (o którego względy rywalizowało dwóch mężczyzn), Jakub Sobieski (ojciec Jana III Sobieskiego), Michał Korybut Wiśniowiecki, czy Henryk Walezy (który „zapraszał do swego łoża wymalowanych francuskich chłopców” oraz miał „upodobania do dość oryginalnych ubiorów” a na jego dworze „widywano często Francuzów przebranych w niewieście stroje, umalowanych i skropionych obficie perfumami”).

W sferze męskiej mody, zdaniem autorki jedną z najbarwniejszych postaci miał być Zygmunt August, który na tyle przejmował się własnym wyglądem, iż „przyjmując dzisiejsze standardy, można by go uznać za metroseksualnego”. Przez całe swoje życie, w przeciwieństwie do wielu innych władców, miał się też cieszyć nienaganną sylwetką. Inny polski król, Henryk Walezy, kochał biżuterię i klejnoty, nosił w uszach kolczyki oraz pudrował sobie włosy, by zapobiec ich nadmiernemu przetłuszczaniu się. Za jego przykładem zaczęto też nosić w Polsce „spodnie odsłaniające, a najlepiej uwidaczniające męskie uda”. Inne oryginalne pomysły mieli też pozostali władcy, tacy jak np. Zygmunt III Waza, Jan Kazimierz, Michał Korybut Wiśniowiecki, August II Mocny czy Stanisław August Poniatowski.

Te, jak i wiele innych szczegółowo opisanych ciekawostek znaleźć można w niezwykle interesującej książce Iwony Kienzler. Wszystkim zainteresowanym historią Polski tę pozycję serdecznie polecam. Wnosi ona bowiem do naszej wiedzy ten element, który jest marginalizowany lub wręcz pomijany w podręcznikach do historii.

Oprawa: miękka

Ilość stron: 280

Format: 145×205 mm

Wydawnictwo: Bellona