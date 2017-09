Donald Trump. Pierwszy taki prezydent USA

Donald Trump jest 45-tym prezydentem Stanów Zjednoczonych ale pod wieloma względami jest precedensowym prezydentem. Jest pierwszym prezydentem USA, który wcześniej nie zajmował żadnego obieralnego, politycznego stanowiska. Nie ma więc obycia politycznego ani krajowego, ani międzynarodowego.

Jest nieprzewidywalny w poglądach i w podejmowanych decyzjach. Dlatego z jego ust wychodzą często sprzeczne wypowiedzi. Jest podatny na naciski zewnętrzne. Wśród wszystkich dotychczasowych mieszkańców Białego Domu wyróżnia się rozmiarem swojego majątku. On ocenia swój majątek na 10 mld dol., różne instytucje finansowe szacują majątek Trumpa skromniej, na ok. 4 mld. dol.

Trafną ocenę Trumpa wystawił jeszcze za życia prof. Zbigniew Brzeziński mówiąc: „Mamy do czynienia z bardzo dziwnym prezydentem, który właściwie nie jest strategiem i sprawy międzynarodowe go nie interesują. Ameryka reaguje ad hoc na wydarzenia w świecie i oczywiście na inicjatywy osobiste prezydenta, który wypowiada się w sposób nieodpowiedzialny, niezbyt poważny i w sprawach bardzo błahych”.

Od 20 stycznia br. Donald Trump zasiada na fotelu prezydenckim i na podstawie wielomiesięcznej jego władzy prezydenckiej można pokusić się o identyfikację cech charakteryzujących jego osobę i jego prezydenturę.

Donald Trump ma niebywale rozdęte ego. Nigdy nie grzeszył skromnością. O sobie w każdej sytuacji i na każdym stanowisku mówił w samych superlatywach. 22 września 2017 r. w Arizonie chwalił się „Byłem dobrym studentem. Ciągle słyszę o elitach. Czy oni są elitą? Chodziłem do lepszych szkół niż oni. Byłem lepszym studentem niż oni”.

Czy Donald Trump jest mądrym, inteligentnym prezydentem? Zdania Amerykanów na ten temat są podzielone. Według sondażu z sierpnia 2017 r. ośrodka Quinnipiac University 55% Amerykanów uważa Trumpa za inteligentnego człowieka. Przeciwnego zdania jest 43% ankietowanych. Ten ośrodek sondażowy, który regularnie przeprowadza badania potwierdza, że pozytywne oceny inteligencji prezydenta Trumpa systematycznie pogarszają się. Należy oczywiście pamiętać, że oceny inteligencji prezydenta są subiektywne i często zależne od orientacji politycznej ankietowanych. Tak np. 9 na 10 republikanów uznaje Trumpa za inteligentnego prezydenta podczas, gdy wśród demokratów taką opinie wyraża tylko 25% ankietowanych a wśród wyborców niezależnych 55%.

Nawet wśród osób, które nie darzą Trumpa sympatią ma on opinie zdolnego manipulatora opinii publicznej. Potrafi dostosować swoje poglądy do opinii środowiska z którym aktualnie się spotyka po to tylko, aby otrzymać poklask danego audytorium. Trump gra – pisze Anne Applebaum – na nostalgii do Ameryki z przeszłości, która już nie wróci i w pewnym sensie nigdy nie istniała. Do Ameryki całkowicie białej lub przynajmniej przez białych zdominowanej. Ale też bardziej męskiej, bez kobiet, które robią karierę w polityce („Rzeczpospolita” 24.08.2017 r.).

Donald Trump jest tak niestabilny, tak zmienny w swoich poglądach, że ludzie zadają sobie pytania, który Trump jest prawdziwy. Czy ten, który przemawia w Gabinecie Owalnym Białego Domu, czy ten który rozmawia z ludźmi i dziennikarzami czy wreszcie ten, który rozsyła swoje opinie na Twitterze? W odstępie kilku dni Trump potrafi wygłosić na zbliżony temat 3 różne przemówienia. Tak było np. w sierpniu br. W Camp David przedstawił bardzo twarde, zdecydowane stanowisko w sprawie Afganistanu, zapowiadając zwiększenie kontyngentu wojsk amerykańskich w tym kraju. W Arizonie mówił na luzie i dowcipnie na spotkaniu z wyborcami. Wreszcie następnego dnia w Newadzie, na konferencji Legionu Amerykańskiego odczytał z telepromptera patriotyczny tekst swego przemówienia „Historia i kultura są ważne” – powiedział zgromadzonym weteranom i dlatego sprzeciwił się usuwaniu pomników konfederackich w Wirginii i innych stanach.

We wszystkich tych przemówieniach pojawiły się wspólne elementy: kultura, patriotyzm i lojalność amerykańska. Obserwatorzy zwrócili uwagę, że stają się one, mówiąc językiem piłkarskim stałymi elementami gry politycznej prezydenta, swego rodzaju filozoficzno-politycznym przewodnikiem jego prezydentury. „Nie jesteśmy definiowani – powiedział 23 sierpnia Trump – kolorem naszej skóry, wysokością naszych dochodów ani przynależnością partyjną. Jesteśmy określeni naszym humanizmem, obywatelstwem tego wspaniałego narodu i przez miłość, która wypełnia nasze serca”. Trump apelował do społeczeństwa o lojalność wobec Ameryki, wzajemną lojalność Amerykanów wobec siebie. „miłość do Ameryki wymaga miłości wobec wszystkich jej mieszkańców” – powiedział w przemówieniu w Camp David.

Trump nie byłby jednak sobą gdyby nie wykorzystał swoich spotkań z wyborcami do zaatakowania mediów, jako kłamliwych i oszukańczych. Mediom zarzuca brak patriotyzmu. Pewną nowością jest atak prezydenta na republikańską większość w Senacie. Od paru miesięcy prezydent nie rozmawia z przywódcą większości republikańskiej w Senacie, senatorem Mitchem McConnell. Ostatnio zagroził, że „zamknie rząd” jeżeli Kongres nie przeznaczy środków budżetowych na budowę muru na granicy z Meksykiem.

Na zewnątrz Trump kieruje piękne słowa do Amerykanów o lojalność i współdziałanie, a tymczasem jako gospodarz Białego Domu nie potrafi uporządkować spraw na swoim podwórku. Personel Białego Domu był i jest skłócony. W ciągu kilku miesięcy z Białego Domu odeszło kilkunastu pracowników. Trump powołał na szefa personelu Białego Domu gen. Johna F. Kelly z zadaniem wprowadzenia dyscypliny i porządku w Białym Domu. Zobaczymy czy wywiąże się z tego zadania.

Prof. dr hab. Longin Pastusiak

Autor jest profesorem w Akademii Finansów i Biznesu Vistula, b. posłem na Sejm (1993-2001) i b. marszałkiem Senatu (2001-2005).