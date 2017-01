Donald Trump – czy żywa legenda zostanie prezydentem USA?

Stany Zjednoczone stały się kozłem ofiarnym dla reszty świata, by nas obarczać za wszystkie niepowodzenia. Ciekawe, co zrobią te kraje, które nas ciągle krytykują, gdy miliardy dolarów z USA przestaną do nich napływać. Przykładem może być Korea Południowa. Dlaczego oni nam nie płacą? Mamy tysiące żołnierzy w krajach na całym świecie, jeśli jesteśmy ich ochroną, dlaczego nam za to nie płacą? (…) Chiny są naszym wrogiem (…) Opodatkowałbym Chiny, ponieważ oni manipulują swoją walutą. Zabierają nam wszystkim miejsca pracy, nie mają szacunku do naszego przywództwa w świecie. Chcemy odzyskać setki miliardów dolarów [2]