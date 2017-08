Do czego mogą nam się przydać płatności mobilne?

Chyba większość z nas korzysta obecnie z bankowości internetowej. Dzięki niej możemy uzyskać łatwy dostęp do środków i realizować przelewy, tworzyć zlecenia stałe, zakładać lokaty, a nawet zaciągać pożyczki. Jednak przez internet możemy płacić nie tylko bezpośrednio z banku i nie tylko na naszym komputerze – obecnie coraz bardziej popularne są płatności mobilne za pośrednictwem smartfonów i tabletów.

Płatności mobilne to nowość, ale już teraz mają one wielu fanów – nie tylko wśród młodszych użytkowników. Także ci starsi doceniają zalety płatności on-line bezpośrednio z telefonu czy tabletu – niezależnie od czasu i miejsca. Gdy jeszcze nie należysz do grona użytkowników płatności mobilnych, sprawdź razem z nami, do czego mogą ci się przydać!

Płatności w sklepach internetowych

Za pośrednictwem naszego telefonu możemy bez problemu realizować płatności w wybranych sklepach internetowych. Co więcej, w wielu sklepach możemy skorzystać też z możliwości zapisania karty płatniczej, aby nie musieć wpisywać jej danych za każdym razem.

Przelewy na numer telefonu

Do wykonania przelewu nie musimy wcale znać numeru konta – płatności mobilne pozwalają nam na wykonywanie przelewów na konkretny numer telefonu. W ten sposób możemy w kilka sekund wykonać zapłatę bez konieczności siadania do komputera, na przykład na wspólnej imprezie.

Zasilanie kont telefonicznych pre-paid

Korzystasz z telefonu na kartę typu pre-paid? Także i w tym przypadku przydadzą się płatności mobilne. Razem z nimi możemy błyskawicznie doładować swoje konto dowolną kwotą – to najszybsze rozwiązanie wtedy, gdy skończyły nam się pieniądze na karcie i potrzebujemy dodatkowej sumy.

Zapłata za bilety w komunikacji miejskiej

Coraz więcej przedsiębiorstw komunikacyjnych udostępnia pasażerom możliwość zapłaty za przejazdy z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Wtedy również zastosowanie mają płatności mobilne – nie musimy wtedy kupować tradycyjnego biletu, ponieważ wystarczy parę kliknięć na naszym smartfonie lub tablecie, aby wykupić bilet na tramwaj czy autobus.

