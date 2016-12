Bundesliga: Bayern Monachium zagra z Rasen Ballsport Leipzig. Hit kolejki!

W 16. kolejce mistrzowie Niemiec zagrają z beniaminkiem Rasen Ballsport Leipzig. Będzie to szlagierowe spotkanie w tej kolejce.

Mistrzowie Niemiec podejmują znakomicie spisującego się w tym sezonie beniaminka z Lipska. Po trzynastu kolejkach podopieczni Ralpha Hasenὕttla prowadzili w tabeli Bundesligi. Spora zasługa w tym napastnika Timo Wernera, który w meczu z Bayernem będzie chciał potwierdzić swoją skuteczność.

Rasen Ballsport Leipzig wielka konkurencja dla Bayernu Monachium…

Rasen Ballsport Leipzig i Bayern Monachium w punktacji idą bardzo równo. Po czternastu rozegranych kolejkach mają po 33 punkty, tyle samo zwycięstw – dziesięć wygranych spotkań, trzy remisy i jedną porażkę.

Bawarczycy na początku sezonu, nie spodziewali się tego, że beniaminek z Lipska może tak skutecznie zagrozić ich pozycji w tabeli. Walka będzie z pewnością do samego końca. Bowiem szesnasta kolejka to ostatnia kolejka w rundzie jesiennej. Liga wraca dopiero 20 stycznia 2017 roku. Do tego czasu, Bawarczycy muszą wymyślić nowy plan, jak wyprzedzić piłkarzy z Lipska w tabeli, tak aby zapewnić sobie zwycięstwo kilka kolejek przed zakończeniem sezonu.

Eksperci oceniający Rasen Ballsport zgodnie przyznają, że w rudzień wiosennej będzie podopiecznym Carlo Ancelotti trudno wyjść na wyższe powadzenie, tak jak to było choćby w minionym sezonie gdzie już dużo wcześniej Bayern zapewnił sobie mistrzostwo kraju.

Zawodnicy z Lipska, to młody już teraz bardzo dobrze zapowiadający się zespół. Władze klubowe inwestują spore pieniądze w młodych piłkarzy. Choć klub ma dopiero 7 lat, widać jego efekty w pracy merytorycznej.

Timo Werner w tej rudzie zdobył już 8 bramek i jest na czwartym miejscu w tabeli „Króla strzelców”. Na pierwszym miejscu Pierre-Emerick Aubameyang z Borussii Dortmund (15 bramek), drugie miejsce zajmuje Anthony Modeste z FC Kӧln (12 bramek) a trzecie miejsce wywalczył Robert Lewandowski z Bayernu Monachium (11 bramek).

Rasen Ballspor gra podobnym składem od dawna, piłkarze już od 2. Bundesligi mieli sporo czasu aby się poznać i dobrze zgrać. Stabilność to kolejny atut tego klubu.

Zakupy Bayernu…

Bayern Monachium latem kupił dwóch znakomitych piłkarzy Renato Sanchesa za 35 mln euro z Benfica Lizbona. To młody, silny, z mocnym uderzeniem piłkarz, który po mistrzostwach Europy był bardzo chwalony. Bayern kupił go już w maju, po Euro byłoby znacznie więcej klubów do wyboru i cena piłkarza byłaby wyższa.

Sanches zdecydował, że Bayern będzie dobrym klubem na zrobienie kolejnego kroku w karierze. Liczył, że będzie podstawowym graczem tak jak to było w Lizbonie, jednak trener wystawia go w końcówce meczu. Widać, że na miejsce w pierwszej jedenastce musi zapracować.

Drugim piłkarzem na jakiego Bawarczycy postawili to Mats Hummels, który wrócił do macierzystego klubu (kosztował 35 mln euro). Do akademii Bayernu trafił gdy miał 16 lat, trenował pod okiem swojego ojca Hermanna, gdzie co ciekawe przez pierwsze kilka miesięcy siedział na ławce. Miejsce w pierwszym składzie zyskał dopiero kiedy przekwalifikował się z napastnika na obrońcę. W Bayernie przeszedł wszystkie szczeble kariery, trafiając do Borussii Dortmund, miał już sporo do zaoferowania, ale tak naprawdę w BVB nabrał większego doświadczenia i umiejętności, które teraz procentują w Bayernie Monachium.

Środowe spotkanie pomiędzy Bayernem Monachium a Rasen Ballsport Leipzig, zapowiada się interesująco. Ekspertom trudno wskazać faworyta, chociaż powinien to być Bayern Monachium, jednak piłkarze z Lipska nie pozostają bez szans. Na zakończenie rundy jesiennej remis byłby dla obydwu drużyn potwierdzeniem, że te zespoły w pierwszej Bundeslidze są najlepsze.

Jakim wynikiem zakończy się to spotkanie, dowiemy się po końcowym gwizdku sędziego.