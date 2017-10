6 sposobów na dobre wizytówki

Wręczając wizytówkę, jesteś na pierwszej linii frontu – walczysz o dobre, pierwsze wrażenie. Jak stworzyć wizytówki, które zapadną w pamięć i będą wstępem do wielu owocnych kontaktów? Oto kilka wskazówek, które mogą ułatwić Ci stworzenie wyjątkowej wizytówki firmowej.

Wizytówka – królowa pierwszego wrażenia



Wizytówka powinna być jak tabliczka czekolady – Ty chętnie się nią podzielisz, a odbiorcy z przyjemnością po nią sięgną. Do stworzenia kreatywnej wizytówki można zatrudnić grafika, ale równie dobrze sprawdzą się darmowe szablony wizytówek, dostępne w internecie. Jak stworzyć wizytówkę, która będzie aperitifem wartościowych kontaktów biznesowych?

Wizytówka z szablonu – czy to się opłaca?

Jeszcze kilka lat temu, takie rozwiązanie było odradzane, ale obecnie można znaleźć tak dużo doskonałych jakościowo szablonów wizytówek – że warto je rozważyć. Wzory wizytówek zwykle można dowolnie personalizować, uzupełniając je swoim logo, kolorami i różnym pomysłami. Ich zaletą jest to, że często są przygotowywane przez profesjonalnych projektantów – dzięki czemu nie tylko są efektowne, ale też poprawnie przygotowane do druku. Zamawiając wizytówki z szablonu, można to zrobić o dowolnej porze, bez wychodzenia z domu i tracenia czasu i pieniędzy. Warto sprawdzić tę możliwość, bo może okazać się po prostu najbardziej wygodna i opłacalna.

Najpierw identyfikacja wizualna, a potem wzory wizytówek

Niezależnie od tego, jak dużą firmę prowadzisz, zawsze warto opracować spójną identyfikację wizualną. To tylko pozornie może wydać się zbędną uciążliwością – w praktyce pozwala ujednolicić wszystkie materiały reklamowe i skrócić czas ich realizacji. Przemyślany brandbook ułatwia budowanie profesjonalnego wizerunku i konsekwentnie zakorzeniać się w umyśle odbiorców. To proces, w którym kreujemy konkretne kształty, kolory i obrazy, które będą automatycznie kojarzone z daną marką. Gdy już powstanie przemyślane CI, na jego podstawie można tworzyć różne materiały firmowe, w tym wizytówki. Mając ustalone logo, kolory i stylistykę – dużo łatwiej będzie stworzyć wyjątkowe wizytówki – zarówno od zera, jak i z gotowych szablonów do druku.

Stwórz wzorowe wzory wizytówek

Dzięki przemyślanej identyfikacji wizualnej możesz wpływać na to, jak odbiorą Cię inni – a większość znajomości rozpoczyna się właśnie od wymiany wizytówek. Zanim stworzysz swoją kartę biznesową, zastanów się, jak chcesz, by widzieli Cię inni. Tutaj to Ty jesteś reżyserem pierwszego wrażenia – możesz zaplanować je z chirurgiczną precyzją, solidną strategią i artystycznym wyczuciem. Pamiętaj, że wizytówka, to nie jedynie mały, nieznaczący kartonik, ale esencja Twojej firmy. Wizytówka powinna być więc spójna z identyfikacją wizualną, a także być jej skondensowaną formą. Nie oznacza to jednak, że nie możesz sobie pozwolić na elementy, które podkręcą wizytówkę – ciekawy format, papier ozdobny, multiloft lub zabawne zdanie, cytat albo obraz. Jednak swoją kreatywność oprzyj na solidnych fundamentach, jakimi jest brandbook.

Projektując wizytówki, zachowaj złoty umiar

Wizytówka powinna zawierać tylko niezbędne dane, lepiej nie używaj zbyt wielu kolorów, ozdobników i fontów. Warto też trzymać się klasycznych rozmiarów wizytówek – czyli formatu 90×50 mm lub formatu karty kredytowej, czyli 85×55 mm. Przyjmuje się, że na wizytówce firmowej nie powinno być więcej niż 2 kroje pisma, nie warto też przesadzać z ilością tekstu i kolorów. Czasami mniej znaczy więcej – warto postawić na czytelny projekt, a wprowadzając dodatkowe elementy upewnić się, że nie zaburzą one przejrzystej kompozycji wizytówki.

Jak wręczać wizytówki?

Bo to, jak wręczamy nasze wizytówki ma równie duże znaczenie, jak to – jak będą one wyglądać. Już krótko wspimnieliśmy o tym, jak zaprojektować szablon wizytówki – teraz czas, by wspomnieć o kilku zasadach obowiązujących podczas wręczania i otrzymywania wizytówek. Warto poznać etykietę biznesową, bo każdy błąd może nas wiele kosztować.